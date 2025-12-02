COREnet: Διαθέσιμα καινοτόμα παραδείγματα συμβουλευτικής στην Ευρώπη

Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών προσπαθειών για πιο ανθεκτικά και καινοτόμα αγροδιατροφικά συστήματα βρίσκεται το σύστημα συμβουλευτικών υπηρεσιών για τους αγρότες και τους φορείς των σύντομων αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων. Ευρωπαϊκά έργα, όπως το Horizon Europe COREnet, που εστιάζουν στη συνεργατική μάθηση και στη διάδοση πραγματικών ιστοριών επιτυχίας, επιδιώκουν να αναδείξουν τις πρακτικές που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινή λειτουργία των αγροτικών επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος έχει δημιουργηθεί μία «βιβλιοθήκη» καλών πρακτικών, που προέρχονται από διαφορετικές χώρες και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μεθόδων, καλλιεργειών και επιχειρηματικών μοντέλων. Το πρόγραμμα τις καθιστά προσβάσιμες μέσω βίντεο, συνεντεύξεων, άρθρων και εκπαιδευτικών δράσεων στον ψηφιακό του κόμβο.

Μία από αυτές τις ιστορίες αφορά το IJshoeve De Boey, ένα βελγικό γαλακτοκομικό αγρόκτημα που επαναπροσδιόρισε το μέλλον του χάρη σε μια δυνατή και μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ του γεωργικού συμβούλου Patrick Pasgang και της οικογένειας De Boey.

Το αγρόκτημα αποτελεί μία από τις 30 «χρυσές περιπτώσεις» του έργου – ένα από τα παραδείγματα, δηλαδή, που φωτίζουν πώς η συμβουλευτική μπορεί να αποτελέσει μοχλό πραγματικής αλλαγής.

Από την κρίση, στη μετάβαση: Το νέο όραμα για το IJshoeve De Boey

Το 2015, οι ιδιοκτήτες του αγροκτήματος βρέθηκαν μπροστά σε μια κρίσιμη απόφαση: Τον περιορισμό της παραγωγής και τη μείωση του ζωικού κεφαλαίου. Αντί να αντιμετωπίσουν την αλλαγή ως απειλή, επέλεξαν να την αξιοποιήσουν ως ευκαιρία, με τη στήριξη του συμβούλου τους.

Ο Patrick Pasgang συνεργάστηκε στενά με την οικογένεια, συνδιαμορφώνοντας ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης, που αξιοποιεί τις σύντομες αλυσίδες τροφίμων. Το αποτέλεσμα ήταν η δημιουργία ενός πολυλειτουργικού αγροκτήματος: Προϊόντα προστιθέμενης αξίας, όπως παγωτό με φρούτα δικής τους παραγωγής, απασχόληση για μέλη της οικογένειας και ένα επιχειρηματικό μοντέλο προσαρμοσμένο στις σύγχρονες ανάγκες.

Έτσι, το IJshoeve De Boey εξελίχθηκε σε ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η συνεργασία με συμβούλους μπορεί να συμβάλει σε οικονομική ανθεκτικότητα, καινοτομία και διαφοροποίηση του εισοδήματος.

Τέλος, το COREnet αναγνωρίζει ότι η τεχνική γνώση αποτελεί μόνο ένα μέρος της συμβουλευτικής διαδικασίας. Η πραγματική επιτυχία έρχεται όταν σύμβουλοι και αγρότες χτίζουν μακροχρόνιες σχέσεις, όπου η ανταλλαγή πληροφοριών και η λήψη αποφάσεων βασίζονται σε ειλικρίνεια, ανοιχτό διάλογο και αμοιβαίο σεβασμό.