Οφέλη για Παραγωγούς, Ερευνητές & Γεωπόνους από το Έργο «Γεωργία με Ευφυΐα»

Κύριο μέλημα του Έργου «Γεωργία με Ευφυΐα», είναι η αξιοποίηση της ευρείας τεχνολογικής υποδομής, η οποία έχει εγκατασταθεί σε εθνικό επίπεδο, διαδραματίζοντας καταλυτικό ρόλο για το αναγκαίο ψηφιακό άλμα του γεωργικού τομέα στην Ελλάδα. Υλοποιείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στοχεύοντας στο αναπτυξιακό αποτύπωμα της ελληνικής υπαίθρου.

Το δίκτυο των 3.000 Υποστηρικτικών Σταθμών Συλλογής Δεδομένων (ΣΣΔ) που λειτουργεί στις 13 Περιφέρειες της χώρας, διευρύνεται με 1.800 επιπλέον. Πρόκειται επίσης να παραμετροποιηθούν αλγοριθμικά μοντέλα άρδευσης, φυτοπροστασίας και θρέψης σε 10 νέα Πειραματικά αγροτεμάχια, πλέον των 50 υφιστάμενων, συμπεριλαμβανομένων και 5 νέων καλλιεργειών. Αναμένεται ακόμα να διευρυνθεί η λειτουργικότητα των υποσυστημάτων της Τεχνολογικής Πλατφόρμας Ευφυούς Γεωργίας, για την περαιτέρω υποστήριξη όλων των εμπλεκομένων στον γεωργικό τομέα. Τέλος, συνεχίζεται η πολύτιμη αξιοποίηση των δεδομένων που αντλούνται από την προηγούμενη φάση του Έργου, μέσω της εκτεταμένης, πολύμορφης και σύγχρονης αγρο-τεχνολογικής υποδομής (50 Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη, 50 Σταθμοί Συλλογής Δεδομένων Επαυξημένης Ακρίβειας κ.λπ.), όπως και η λειτουργία των Κέντρων Διανομής και Υποστήριξης (ΚΔΥ) σε κάθε Περιφέρεια της χώρας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά με τη διαδικασία, τα οφέλη και τις δυνατότητες που παρέχει το εν λόγω Έργο, από την ιστοσελίδα https://digiagro.gr.

Τα Οφέλη των Γεωργικών Συμβούλων & Μελετητών

Η υποδομή υλικού και λογισμικού, επιτρέπει μελλοντικά σε ένα σύνολο γεωτεχνικών να:

Παρέχουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς τους παραγωγούς, με τη μορφή γεωργικών συμβουλών, βασισμένων σε δεδομένα και επιστημονική γνώση

Διαχειριστούν καλύτερα τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί, χάρη στη δυνατότητα αμεσότερου εντοπισμού τους και έγκαιρης προειδοποίησης για ακραία καιρικά φαινόμενα, διευκολύνοντας την προσαρμογή και τη λήψη προληπτικών μέτρων

Διευρύνουν το πλήθος των υπηρεσιών που παρέχουν

Διαμορφώσουν υπηρεσίες νέας γενιάς σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του καθενός, έχοντας πρόσβαση σε μία σειρά από δεδομένα, αλγόριθμους και υπηρεσίες της υποδομής προσαρμοσμένα στις τοπικές συνθήκες

Πραγματοποιούν οργανωμένους ελέγχους και να καταγράφουν επιτόπιες παρατηρήσεις στον αγρό με τη χρήση εργαλείων και εφαρμογών της υποδομής, σε άμεσο συγχρονισμό με την πλατφόρμα.

Πώς ωφελούνται οι Παραγωγοί;

Ενσωματώνοντας δεδομένα από δορυφόρους και το δίκτυο 4.800 Σταθμών (μέχρι την ολοκλήρωσή του), το Έργο «Γεωργία με Ευφυΐα» θα προσφέρει πλεονεκτήματα στον παραγωγό όπως:

Βελτιωμένη Ποιότητα και Ποσότητα Παραγωγής, καθώς χρησιμοποιεί ακριβή δεδομένα για την αύξηση της ποσότητας του καλλιεργούμενου προϊόντος αλλά κυρίως τη βελτίωση της ποιότητάς του.

Ορθολογική Χρήση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων, Λιπασμάτων και Νερού, αφού προάγει βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, εξοικονομώντας πόρους και μειώνοντας τη σπατάλη.

Εξοικονόμηση Κόστους μέσω ελεγχόμενης και βελτιστοποιημένης εφαρμογής εισροών. Έτσι αυξάνονται τα κέρδη των παραγωγών και ταυτόχρονα μειώνεται το κόστος παραγωγής.

Διαχείριση Κινδύνων που αντιμετωπίζουν, με την παροχή ολοκληρωμένων δεδομένων που επιτρέπουν στους παραγωγούς να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά, αξιοποιώντας έγκαιρες προειδοποιήσεις και αντίστοιχα παρεμβάσεις.

Μείωση Περιβαλλοντικού και Κλιματικού αποτυπώματος λόγω της έξυπνης διαχείρισης πόρων.

λόγω της έξυπνης διαχείρισης πόρων. Συγκέντρωση Δεδομένων και Οργάνωση Παραγωγής, ενισχύοντας τις προσπάθειες των παραγωγών, συνδυάζοντας δεδομένα από πολλαπλές πηγές και βελτιστοποιώντας στρατηγικές παραγωγής ώστε να γίνεται σωστά η κατανομή πόρων.

Πολλαπλά οφέλη και για Ερευνητές & τον Επιστημονικό Κλάδο

Το Έργο συμβάλλει στον τομέα της έρευνας καθώς: