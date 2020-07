CottomBest: Eπενδύει στην αξία του ελληνικού βαμβακιού

Η Corteva Agriscience Hellas (πρώην Pioneer Hi-Bred Hellas) παραμένει επί σειρά ετών προσανατολισμένη στην παροχή στον Έλληνα παραγωγό σπόρων βαμβακιού που του εξασφαλίζουν υψηλές παραγωγές, άριστα αγρονομικά χαρακτηριστικά, υψηλή ποιότητα τελικού προϊόντος και υψηλή απόδοση σε ίνα. Μετά από μακρόχρονες δοκιμές και πειραματισμό επιλέγει γενετικό υλικό (ποικιλίες) που να καλύπτουν τις σύγχρονες, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες τόσο του παραγωγού, όσο και όλης της αλυσίδας παραγωγής από το χωράφι ως το εκκοκκιστήριο και το κλωστήριο.

Με τη λογική ότι για να στηριχτεί η καλλιέργεια του ελληνικού βαμβακιού ο παραγωγός χρειάζεται ποικιλίες υψηλής απόδοσης σε σύσπορο και ίνα, προσαρμοσμένες στις ελληνικές συνθήκες και με άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά, η Corteva Agriscience Hellas επιλέγει και προτείνει την καλλιέργεια ποικιλιών που έχουν αποδείξει την αξία τους τόσο στο χωράφι, όσο και στο εκκοκκιστήριο.

Πιστεύοντας ότι το ελληνικό βαμβάκι μπορεί και πρέπει να αποκτήσει υψηλή αξία, στηρίζει την επιλογή αυτών των ποικιλιών υλοποιώντας από το 2005 ένα ειδικό πρόγραμμα που εξασφαλίζει την ταυτότητα και την αναγνώριση του εκκοκκισμένου βαμβακιού που προέρχεται από αυτές τις ποικιλίες. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα πιστοποίησης ιχνηλασιμότητας με το διακριτικό τίτλο CottonBest®.

Το πρόγραμμα έχει στόχο την παραγωγή ελληνικού βαμβακιού με ταυτότητα, ποιότητα και ομοιομορφία σε ίνα. Το CottonBest® είναι ένα αξιόπιστο, ρεαλιστικό και ευέλικτο πρόγραμμα που προωθεί, μέσω της αναγνωρίσιμης και αναβαθμισμένης ποιότητας του βαμβακιού τη συνεργασία και τη στήριξη όλων των κρίκων της αγοράς (παραγωγός-εκκοκκιστήριο-κλωστήριο). Το CottonBest® βασίζεται στην ιχνηλασιμότητα του εκκοκκισμένου βαμβακιού ως προς την ποικιλία, τον παραγωγό και το χωράφι.

Τι σημαίνει CottonBest®

✱ Επιλεγμένες ποικιλίες (υψηλής παραγωγής, υψηλής απόδοσης σε ίνα, με άριστα τεχνολογικά χαρακτηριστικά).

✱ Επαγγελματίες παραγωγοί και συνεργάτες.

✱ Εφαρμογή πρωτοκόλλου ιχνηλασιμότητας CottonBest®.

✱ Αποδοχή και εφαρμογή του από τα εκκοκκιστήρια.

✱ Επιθεώρηση και πιστοποίηση από την TUV Hellas (ανεξάρτητος φορέας πιστοποιήσεων).

✱ Πιστοποιημένη Ίνα με σήμανση CottonBest® αναλύσεις ποιοτικών χαρακτηριστικών (H.V.I.).

Η εφαρμογή του προγράμματος CottonBest® πέτυχε:

✱ Τον σχηματισμό των πρώτων ομάδων παραγωγών που καλλιεργούν μία ποικιλία.

✱ Την αποδοχή από τα εκκοκκιστήρια ομοιόμορφου, ποιοτικού προϊόντος.

✱ Την εδραίωση της καλλιέργειας ποικιλιών κατάλληλων τόσο για την απόδοση, όσο και για την ποιότητά τους.

✱ Τη συνεργασία όλης της αλυσίδας παραγωγής για την καθιέρωση αναβαθμισμένου προϊόντος.

Η Corteva Agriscience Hellas με την προσφορά πρωτοπόρων υπηρεσιών και σε συνεργασία με το δίκτυο παραγωγής και επεξεργασίας συνεχίζει την εφαρμογή του CottonBest®, γιατί πιστεύει ότι τα πολλά κιλά και το ποιοτικό βαμβάκι είναι αυτά που θα εξασφαλίσουν σε όλους το μέγιστο δυνατό κέρδος.

