De minimis ύψους 2,1 εκατ. ευρώ σε παραγωγούς μηδικής στον Έβρο και βιομηχανικής τομάτας στην Ημαθία

Τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis), συνολικού ύψους 2.104.755 ευρώ, για τη στήριξη παραγωγών που υπέστησαν ζημίες λόγω έκτακτων συνθηκών, προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αφορά:

την καλλιέργεια μηδικής υπάτης στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, που επλήγη ως άμεσο επακόλουθο των μέτρων περιορισμού των ζωονόσων ευλογιάς και πανώλης κατά το έτος 2024, και την παραγωγή βιομηχανικής τομάτας στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας, που υπέστη σοβαρές ζημίες λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων (Daniel) κατά το έτος 2023.

Για τους παραγωγούς μηδικής στην Π.Ε. Έβρου, το ύψος της ενίσχυσης ορίζεται στα 65 ευρώ ανά στρέμμα, ενώ για τους παραγωγούς βιομηχανικής τομάτας στην Π.Ε. Ημαθίας στα 563,5 ευρώ ανά στρέμμα, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Οι επαγγελματίες αγρότες που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων λαμβάνουν το 100% της ενίσχυσης, ενώ οι λοιποί δικαιούχοι το 50%.

Η χρηματοδότηση της δράσης καλύπτεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ), ενώ αρμόδιος φορέας για την εφαρμογή και την καταβολή των ενισχύσεων είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος θα προχωρήσει στους απαραίτητους διασταυρωτικούς ελέγχους και στην πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννης Ανδριανός δήλωσε ότι «με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, το ΥΠΑΑΤ συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα και τους παραγωγούς που δοκιμάστηκαν από έκτακτες κρίσεις, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας στις πληγείσες περιοχές».