ΑΜΘ: Ψηφιακό αλαλούμ με τις διορθώσεις ΟΠΕΚΕΠΕ – Υπό καθεστώς σοκ οι παραγωγοί

Μετά το πρώτο σοκ των παραγωγών, κυρίως της Θράκης, από τις δηλώσεις που έφτασαν στα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (KYΔ) για καλλιέργειες που δικαιούνται Συνδεδεμένη Ενίσχυση και εμφανίζουν προβλήματα σε αριθμό τετραπλάσιο από τις περσινές, ακολούθησε στις 4 Δεκεμβρίου ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι «άνοιξε το σύστημα της ΕΑΕ 2025, προκειμένου οι παραγωγοί να πραγματοποιήσουν διορθώσεις στα αγροτεμάχια που έχουν δηλωθεί ως “αγρανάπαυση” ή “κοφτολίβαδο”» με προθεσμία την 24η Δεκεμβρίου.

Οι διορθώσεις αφορούν «όσα αγροτεμάχια δεν ανιχνεύθηκε η απαιτούμενη γεωργική δραστηριότητα (άροση ή κοπή) κατά την περίοδο 1/1/2025-15/10/2025 από το Σύστημα Παρακολούθησης Εκτάσεων (AMS – AreaMonitoringSystem)». Υπογραμμίζεται ότι το AMS εντόπισε σε κάποιες περιπτώσεις καλλιέργεια διαφορετική από τη δηλωθείσα.

Στις 3 Δεκεμβρίου, εστάλη ένα αρχείο στα ΚΥΔ που επέτρεπε μέχρι τις 8 Δεκεμβρίου να γίνουν αλλαγές «χωρίς όμως να δίνει τη δυνατότητα της εφαρμογής AgrisnapGR, ώστε οι παραγωγοί που έχουν αγρανάπαυση, μηδική ή κοφτολίβαδο να φωτογραφίσουν τα αγροτεμάχιά τους», σχολιάζει ιδιοκτήτης ΚΥΔ.

Το συγκεκριμένο αρχείο, που περιελάμβανε πολλά αγροτεμάχια, έδινε τη δυνατότητα αλλαγής (επανόρθωσης) καλλιέργειας. «Τα κοφτολίβαδα, όμως, που είχαν κοπεί μία φορά και οι αγραναπαύσεις που είχαν οργωθεί (άροση) δεν περιλαμβάνονταν. Το παρόν αρχείο θεωρητικά περιελάμβανε επικαιροποιημένα στοιχεία μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, ενώ το προηγούμενο αρχείο με το πλήθος προβλημάτων είχε σταλεί στις 25 Οκτωβρίου, άρα οι εργασίες που έγιναν στο συγκεκριμένο διάστημα από τους αγρότες, όπως όργωμα, δεν περιλήφθηκαν, όπως θα έπρεπε», επισημαίνει ο ίδιος και προσθέτει ότι το μεσημέρι του Σαββάτου έλαβαν ένα αρχείο με πολύ λίγα αγροτεμάχια, που πρότεινε οι παραγωγοί να βγάλουν φωτογραφίες μέχρι τη Δευτέρα, θυμίζοντας ότι τα γραφεία είναι κλειστά το Σαββατοκύριακο.

Το απόγευμα της Παρασκευής ανέβασαν την πληρωμή των Βιολογικών του 2025. Τη Δευτέρα ανέβηκε η Βασική Ενίσχυση, αλλά μέχρι την Τετάρτη δεν ανέβηκε η Απονιτροποίηση. «Η περικοπή είναι πάρα πολύ μεγάλη, αγγίζει το 75%», σχολιάζουν από ΚΥΔ. Στα Βιολογικά, διαπιστώθηκε σοβαρό πρόβλημα στην αντιστοίχιση των ΑΤΑΚ για αγροτεμάχια ετών. Οι ίδιοι ζητούν να ανοίξει η εφαρμογή AgrisnapGR και να φορτωθούν όλες οι πληρωμές, ώστε να ενημερωθούν οι παραγωγοί στων οποίων τα αγροτεμάχια επισημάνθηκαν προβλήματα.

Δορυφόροι ή google;

Οι παραγωγοί προβληματίζονται επιπλέον από τη δήλωση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Γιάννη Ανδριανού, στο One, ότι οι δορυφόροι δεν λειτουργούν, γεγονός που αυξάνει την καχυποψία τους. Ο υφυπουργός δήλωσε ότι «υπάρχουν καλλιέργειες που δεν φαίνονται καθαρά στον δορυφόρο και κοιτάζουμε να το λύσουμε, γι’ αυτό κάποιοι παραπονιούνται ότι έχουν “κιτρινισμένα” χωράφια και δεν δικαιούνται την επιδότηση, ενώ καλλιέργησαν. Φροντίζουμε, μέσα από την google, να βρούμε τα στοιχεία, ώστε να τα διασταυρώσουμε».

Ως προς την έκταση του προβλήματος, από ΚΥΔ της Θράκης μεταφέρεται ότι από τα αγροτεμάχια που διαχειρίζονται τους έστειλαν στοιχεία για το 2,5%. Υπάρχουν παραγωγοί με πολλά δικαιώματα, που επιλέγουν να δηλώσουν “ακαλλιέργητα” χωράφια για να μην προκύψουν προβλήματα στην πληρωμή. Παραγωγός από την Καβάλα αναφέρει ότι αναγκάστηκε να μη δηλώσει 100 στρέμματα που μισθώνει, γιατί δεν είχαν ΑΤΑΚ.

Επιπλέον, δεν δήλωσε κάποια άλλα που είναι σε αγρανάπαυση. Το ζήτημα είναι ότι εξαιρέθηκαν εννέα χωράφια που δηλώθηκαν κανονικά με ΑΤΑΚ, το σύστημα τα είχε δεχτεί, αλλά τώρα τα απορρίπτει. Εκτιμά ότι ο λόγος που γίνονται αυτά τα λάθη είναι ότι «δεν υπάρχουν χρήματα να μας δώσουν».