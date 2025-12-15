Εβδομάδα πληρωμών για εξόφληση Βασικής, Αναδιανεμητικής και Γεωργών Νεαρής Ηλικίας

Με πιο σταθερό τέμπο και σε ευθυγράμμιση με τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέσει το ΥΠΑΑΤ, οι πληρωμές του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνουν το τελευταίο διάστημα να μπαίνουν ξανά σε τροχιά κανονικότητας. Στο επίκεντρο της τρέχουσας φάσης, βρίσκεται ο επόμενος κρίσιμος σταθμός: Η εξόφληση της Βασικής Ενίσχυσης, η οποία –εκτός απροόπτου– έχει τοποθετηθεί για την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, στο ίδιο πακέτο πληρωμών αναμένεται να «τρέξουν» η Αναδιανεμητική Ενίσχυση και η ενίσχυση για τους Γεωργούς Νεαρής Ηλικίας, σε μια περίοδο μάλιστα που τα αγροτικά μπλόκα φουντώνουν με βασικό αίτημα και την καταβολή των ενισχύσεων που τους προηγούμενους μήνες είχαν μπει στον «πάγο», λόγω των εξελίξεων στον Οργανισμό Πληρωμών του ΥΠΑΑΤ. Αναλυτικά, οι επερχόμενες πληρωμές:

✱ Βασική Ενίσχυση – Εξόφληση 30%: Το ποσό ανέρχεται σε 204 εκατ. ευρώ. Υπολείπονται ακόμη 113 εκατ. ευρώ, τα οποία –όπως και πέρυσι– θα δοθούν την άνοιξη, καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαιτούμενοι έλεγχοι.

✱ Αναδιανεμητική Ενίσχυση: Η κανονική δαπάνη ανέρχεται σε 175 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, επειδή σημαντικός αριθμός παραγωγών βρίσκεται σε διαδικασία ελέγχου, το ποσό που θα πληρωθεί τώρα θα είναι μειωμένο, όπως έχει συμβεί και σε προηγούμενες πληρωμές.

✱ Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας: Το προβλεπόμενο ποσό είναι 28 εκατ. ευρώ, αλλά και σε αυτή την περίπτωση αναμένεται να εκταμιευτεί μικρότερο μέρος, λόγω των ελέγχων που παραμένουν σε εξέλιξη.

Βιολογική κτηνοτροφία και μελισσοκομία 2024

Εν τω μεταξύ, μετά την ολοκλήρωση των αναγκαίων ελέγχων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε στις 9 Δεκεμβρίου σε νέες πληρωμές, ύψους 28,78 εκατ. ευρώ, προς 15.309 αγρότες.Συγκεκριμένα, πληρώθηκαν:

l 23,63 εκατ. ευρώ.

l 15.162 δικαιούχοι.

✱ Υπόλοιπες κατηγορίες:

l 5,15 εκατ. ευρώ.

l 147 δικαιούχοι.

Μέτρο 23: Δέσμευση δηλώσεων σε περιπτώσεις απόκλισης μεγαλύτερης των 5 στρεμμάτων

Υπενθυμίζεται ότι τη Δευτέρα είχαν προηγηθεί οι πληρωμές για το Μέτρο 23 (157,47 εκατ. ευρώ σε 131.444 δικαιούχους) και για τις Αυτόχθονες φυλές 2024 (18 εκατ. ευρώ σε 1.050 δικαιούχους). Μάλιστα, λόγω των αντιδράσεων –ακόμα και από κυβερνητικά στελέχη– για τον αποκλεισμό δικαιούχων, ο ΟΠΕΚΕΠΕ με ανακοίνωσή του έκανε γνωστό ότι η πίστωση πραγματοποιήθηκε με βάση το Ε9 των ιδιοκτητών, προκειμένου να γίνει σύγκριση της έκτασης των δηλωθεισών εκτάσεων στο Ε9 των ιδιοκτητών με αυτές που δηλώθηκαν στην αίτηση ΟΣΔΕ 2024.

«Με βάση τη διασταύρωση αυτή, δεσμεύθηκαν οι δηλώσεις δικαιούχων –ιδιοκτητών ή ενοικιαστών–, εφόσον υπήρχε απόκλιση μεγαλύτερη των 5 στρ. ανάμεσα στη δηλωθείσα έκταση του ιδιοκτήτη στο Ε9 και της καταχωρηθείσας έκτασης στη βάση δεδομένων του ΟΣΔΕ. Για τις δηλώσεις που δεσμεύθηκαν, αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος, οι παραγωγοί θα πληρωθούν στο τέλος Δεκεμβρίου. Οι έλεγχοι σε σχέση με τους ΑΤΑΚ και τους ΚΑΕΚ των ακινήτων δεν πρέπει να συγχέονται με το εν λόγω ζήτημα», ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνολικά, την εβδομάδα που πέρασε –σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το ΥΠΑΑΤ– στους λογαριασμούς 147.803 αγροτών κατατέθηκαν 204,25 εκατ. ευρώ, ενώ την εβδομάδα που προηγήθηκε πραγματοποιήθηκαν πληρωμές για Κομφούζιο, Νιτρικά και Σπάνιες Φυλές.

Πριν από την Πρωτοχρονιά η τέταρτη δόση 2025 στο αγροτικό πετρέλαιο

Τέλος, όσον αφορά την πληρωμή της τέταρτης δόσης της επιστροφής φόρου στο αγροτικό πετρέλαιο, σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες αναμένεται να καταβληθεί μετά τα Χριστούγεννα. Η πληρωμή αφορά πάνω από 110.000 ΑΦΜ περίπου, δηλαδή όσους παραγωγούς έχουν ήδη λάβει ποσά από τα προηγούμενα τρία έναντι.