«Δεν θα δοθεί καμία παράταση στην προθεσμία υποβολής των δηλώσεων ΕΑΕ 2025» λένε στελέχη του ΥΠΑΑΤ

Την Παρασκευή 29 Αυγούστου λήγει οριστικά η προθεσμία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025 και όπως ανέφεραν στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων δεν θα δοθεί καμία περαιτέρω παράταση.

Προς αυτή την κατεύθυνση συνιστούν στους παραγωγούς και τους φορείς υποστήριξης να μεριμνήσουν για την έγκαιρη και ορθή υποβολή των αιτήσεων τους.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, μέχρι στιγμή οι δηλώσεις ΟΣΔΕ που έχουν κατατεθεί είναι τουλάχιστον 100.000 λιγότερες σε σχέση με πέρυσι.