ΥΠΑΑΤ: Παράταση υποβολής αιτήσεων για επενδύσεις στη Μεταποίηση έως 30 Σεπτεμβρίου

Παρατείνεται έως την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 23:59 η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και φακέλων υποψηφιότητας στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ), στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παρέμβαση Π3-73-2.3 του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ 2023-2027 με τίτλο: Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνεργασία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με την αρμόδια Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Αργυρώ Ζέρβα.

Υπογραμμίζεται ότι η 3η τροποποίηση της Πρόσκλησης (ΑΔΑ: ΨΧΠΟ4653ΠΓ-ΘΑΦ) έχει ήδη αναρτηθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (www.diavgeia.gov.gr), καθώς και στις επίσημες ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr) και του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ (www.agrotikianaptixi.gr).