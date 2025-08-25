Εξώδικο εκτροφέων αυτόχθονων φυλών σε ΥΠΑΑΤ και ΟΠΕΚΕΠΕ – Οι πληρωμές θα γίνουν έως τις 15/10, απαντάει ο Οργανισμός Πληρωμών

Με την κατάθεση εξώδικης διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τον ΟΠΕΚΕΠΕ κλιμακώνουν την αντίδρασή τους οι εκτροφείς αυτόχθονων ελληνικών φυλών, καταγγέλλοντας τις πολύμηνες καθυστερήσεις στις πληρωμές της παρέμβασης Π3-70-1.5.

Η Ένωση Εκτροφέων Ελληνικής Βραχυκερατικής Φυλής Βοοειδών και ο Αγροτικός Κτηνοτροφικός Πανελλήνιος Συνεταιρισμός Εκτροφέων Αυτόχθονου Μαύρου Χοίρου «ΜΥΡΤΑΛΗ» κάνουν λόγο για «αναξιοπιστία, εμπαιγμό και αδιαφορία» εκ μέρους των αρμοδίων αρχών, προειδοποιώντας ότι η παρατεταμένη καθυστέρηση απειλεί με οικονομική καταστροφή πλήθος κτηνοτρόφων.

Στις 6 Αυγούστου 2025 οι δύο οργανώσεις προχώρησαν στην επίδοση εξώδικης διαμαρτυρίας – πρόσκλησης – δήλωσης προς το ΥΠΑΑΤ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ στις 12 Αυγούστου έλαβαν απάντηση που, όπως αναφέρουν, «ουσιαστικά δεν πρόσθετε τίποτα καινούργιο», παρά μόνο όριζε ως νέα καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 15η Οκτωβρίου 2025.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία χαρακτηρίζεται «αναίτια και άδικα μακρινή», με τους εκτροφείς να δηλώνουν ότι δεν μπορούν πλέον να εμπιστευτούν καμία υπόσχεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Μένουμε απλήρωτοι παρά τις αποφάσεις»

Οι δύο οργανώσεις απορρίπτουν τις τεχνικές εξηγήσεις που δίνονται από τις αρχές, υπογραμμίζοντας ότι «οι διαδικασίες πίστωσης και τα ελλιπή συστήματα δεν αφορούν τους εκτροφείς – το μόνο που μετρά είναι ότι παραμένουμε απλήρωτοι».

Επιπλέον, θέτουν δύο κρίσιμα ερωτήματα:

Ποιος θα επωμιστεί το πρόστιμο που ενδέχεται να προκύψει από την αδυναμία πληρωμής έως τις 30 Ιουνίου;

Γιατί δεν υπολογίζονται τόκοι υπερημερίας στην τρίμηνη –και πλέον– καθυστέρηση, όπως ακριβώς θα γινόταν σε οποιονδήποτε ιδιώτη οφειλέτη προς την ΑΑΔΕ;

«Δεν θα παρακολουθούμε μοιρολατρικά την καταστροφή μας»

Οι εκτροφείς καταλήγουν δηλώνοντας ότι θα συνεχίσουν τον αγώνα τους με κάθε νόμιμο μέσο, απαιτώντας άμεση πληρωμή:

«Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε μοιρολατρικά την οικονομική μας καταστροφή από το ίδιο το κράτος», τονίζουν οι υπογράφοντες.

Διαβάστε ΕΔΩ το εξώδικο

Δείτε ΕΔΩ την απάντηση του ΟΠΕΚΕΠΕ