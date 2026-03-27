Δέσμη μέτρων για την προστασία του Μαυρόγυπα μετά το περιστατικό δηλητηρίασης στον Έβρο

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά το πρόσφατο σοβαρό περιστατικό μαζικής δηλητηρίασης μαυρογύπων στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου, υλοποιεί μια ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειών για τη θωράκιση του είδους.

Σύμφωνα με ενημέρωση, χάρη στο σύστημα δορυφορικής παρακολούθησης, οι αρμόδιες αρχές και ο ΟΦΥΠΕΚΑ εντόπισαν άμεσα τα ακινητοποιημένα πτηνά, γεγονός που επέτρεψε την έγκαιρη διάσωση και περίθαλψη τριών μαυρογύπων, οι οποίοι ήδη αναρρώνουν υπό την επίβλεψη ειδικών.

Όπως έγινε γνωστό, στο πεδίο των επιχειρήσεων, κινητοποιήθηκαν άμεσα οι Ειδικές Μονάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (ΕΜΑΔΔ) με τη συνδρομή εκπαιδευμένων σκύλων, πραγματοποιώντας σάρωση σε εκτεταμένη ακτίνα για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση των τοξικών δολωμάτων, αποτρέποντας έτσι περαιτέρω απώλειες στην τοπική πανίδα.

Υπογραμμίζεται στην ενημέρωση, ότι σε θεσμικό και ανακριτικό επίπεδο, το ΥΠΕΝ έχει προβεί σε όλες τις δέουσες ενέργειες για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ο ΟΦΥΠΕΚΑ και το Δασαρχείο Σουφλίου προχώρησαν σε επίσημη γνωστοποίηση του συμβάντος στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αλεξανδρούπολης και στον Εισαγγελέα Εφετών Θράκης, ενώ έχει ήδη διαταχθεί προανάκριση από το Δασαρχείο Σουφλίου. Στις έρευνες συμμετέχει ενεργά προσωπικό της Δασικής Υπηρεσίας και του ΟΦΥΠΕΚΑ, ενώ το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της πρόσφατης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα Δασών στην Ορεστιάδα. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η δηλητηρίαση προήλθε από δολώματα που τοποθετήθηκαν παράνομα για τον έλεγχο πληθυσμών λύκων ή αγριόχοιρων, τα οποία στη συνέχεια καταναλώθηκαν από τους μαυρόγυπες.

Η αυστηρή εφαρμογή των πρωτοκόλλων της ΚΥΑ του 2022 περιλαμβάνει την αποστολή δειγμάτων σε εξειδικευμένα εργαστήρια για την ταυτοποίηση της δραστικής ουσίας, στοιχείο κρίσιμο για τη στοιχειοθέτηση της δικογραφίας. Το Υπουργείο τονίζει ότι η παράνομη χρήση δηλητηρίων αποτελεί βαρύ περιβαλλοντικό έγκλημα που δεν θα μείνει ατιμώρητο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ανάλογη επιχείρηση απέτρεψε πρόσφατα αντίστοιχη καταστροφή στον ορεινό όγκο του Γράμμου, όπου εντοπίστηκαν εγκαίρως 160 δηλητηριασμένα δολώματα πριν προκαλέσουν απώλειες, γεγονός που αποδεικνύει την ετοιμότητα των μηχανισμών ανίχνευσης σε όλη την επικράτεια.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η επιβίωση του εναπομείναντος πληθυσμού στη Δαδιά, το ΥΠΕΝ έκανε γνωστό ότι ενίσχυσε τη λειτουργία των ελεγχόμενων ταϊστρών εντός του Εθνικού Πάρκου. Η παροχή πιστοποιημένης, ασφαλούς τροφής αποσκοπεί στον περιορισμό των μετακινήσεων των γυπών σε επικίνδυνες ζώνες εκτός του πυρήνα προστασίας, λειτουργώντας ως ασπίδα μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της ευρύτερης περιοχής. Το μέτρο αυτό κρίνεται απαραίτητο για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας σε μια περιοχή που παραμένει εξαιρετικά ευάλωτη μετά τις πυρκαγιές των προηγούμενων ετών.

Τέλος, το ΥΠΕΝ υπογραμμίσει ότι βρίσκεται σε διαρκή διάλογο με την τοπική κοινωνία και τους παραγωγικούς φορείς του Έβρου, με στόχο την ανάδειξη της αξίας του μαυρόγυπα ως «φυσικού καθαριστή» της υπαίθρου. Η προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς αποτελεί κοινή ευθύνη και το Υπουργείο θα εξαντλήσει κάθε μέσο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των εμβληματικών ειδών της πατρίδας μας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την οριστική εξάλειψη της αναχρονιστικής και εγκληματικής πρακτικής των δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ