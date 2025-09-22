Διαμαρτυρία αμυγδαλοπαραγωγών στο Συκούριο Λάρισας στο πλαίσιο της 22ης Γιορτής Αμυγδάλου

Ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου στο Συκούριο του Δήμου Τεμπών στη Λάρισα οι τριήμερες εκδηλώσεις της 22ης Γιορτής Αμυγδάλου.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων περιλαμβάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, γαστρονομικές προκλήσεις αλλά και επιστημονικές συζητήσεις για τη διατροφική αξία του αμυγδάλου.

Ωστόσο η φετινή διοργάνωσε συμπίπτει με μια δύσκολη περίοδο για τους αμυγδαλοπαραγωγούς της περιοχής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα.

Τα προβλήματα σχετίζονται με τα νέα δεδομένα, που διαμορφώνει η κλιματική κρίση και οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, το αυξημένο κόστος παραγωγής και οι χαμηλές τιμές διάθεσης του προϊόντος και κυρίως οι καθυστερήσεις στην καταβολή των αποζημιώσεων.

Με αφορμή τη έναρξη της γιορτής, οι αμυγδαλοπαραγωγοί της περιοχής πραγματοποίησαν διαμαρτυρία με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους μηχανήματα στον χώρο των εκδηλώσεων.