Πρεμιέρα για την γιορτή Χαλβά στα Φάρσαλα

Τα Φάρσαλα ετοιμάζονται να γιορτάσουν και φέτος τον φημισμένο τους χαλβά, με τη 18η Γιορτή Χαλβά που ανοίγι την αυλαία της, σήμερα, Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, υπό την αιγίδα του Δήμου Φαρσάλων. Ο δήμαρχος κ. Μάκης Εσκίογλου μαζί με τους αντιδημάρχους κ.κ. Σοφία Χατζηπλή και Γιάννη Δημακόπουλο, παραχώρησαν συνέντευξη τύπου, παρουσιάζοντας το πλήρες πρόγραμμα των εκδηλώσεων, που συνδυάζει πολιτισμό, μουσική και φυσικά τον αυθεντικό φαρσαλινό χαλβά.

Η γιορτή, που μετρά 18 χρόνια συνεχούς παρουσίας, αναδεικνύει το προϊόν – σήμα κατατεθέν της περιοχής και προσελκύει επισκέπτες από όλη τη Θεσσαλία και όχι μόνο. Στην τοποθέτησή του ο κ. Εσκίογλου τόνισε μεταξύ άλλων πως «η Γιορτή Χαλβά Φαρσάλων δεν είναι μόνο μια γιορτή γεύσης και πολιτισμού. Είναι ένας θεσμός που έχει καταφέρει να συνδέσει τα Φάρσαλα με την παράδοση, να ενισχύσει την τοπική οικονομία και να αναδείξει τον τόπο μας πολύ πέρα από τα όριά του.

Ο χαλβάς Φαρσάλων είναι το προϊόν – σήμα κατατεθέν της περιοχής μας. Με αφορμή αυτόν τον θησαυρό της γαστρονομικής μας κληρονομιάς, δημιουργήσαμε έναν θεσμό που έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για ολόκληρη τη Θεσσαλία. Κάθε χρόνο πλήθος επισκεπτών έρχονται στα Φάρσαλα, γνωρίζουν την πόλη μας, επισκέπτονται τα καταστήματά μας, ενισχύουν την τοπική αγορά και δίνουν σημαντική οικονομική ανάσα σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Παράλληλα, η Γιορτή Χαλβά είναι μια πλατφόρμα εξωστρέφειας. Μέσα από αυτήν, προβάλλουμε την ταυτότητα του τόπου μας, την ιστορία και τον πολιτισμό μας, αλλά και τη σύγχρονη δυναμική του Δήμου Φαρσάλων. Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι συναυλίες και οι παράλληλες δράσεις δεν είναι μόνο ψυχαγωγία. Είναι εργαλεία που ενώνουν την παράδοση με το σήμερα και προβάλλουν τα Φάρσαλα ως έναν τόπο με ζωντανό πολιτισμό και προοπτική ανάπτυξης. Σε ό,τι αφορά τον χαλβά, ως Δήμος χρηματοδοτήσαμε από το 2023 τη μελέτη για την κατοχύρωση του προϊόντος.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η συμμετοχή των τοπικών φορέων, των παραγωγών, αλλά και των ίδιων των πολιτών. Μέσα από τα περίπτερα, τα εργαστήρια και τις δράσεις, αναδεικνύεται η συλλογική μας ταυτότητα και καλλιεργείται η συνεργασία. Η γιορτή δεν είναι υπόθεση μόνο του Δήμου, αλλά όλων μας. Η φετινή διοργάνωση, υπόσχεται να προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία με μουσικές παραστάσεις υψηλής ποιότητας, με την προβολή της ιστορίας της Γιορτής Χαλβά, αλλά και –φυσικά– με την αυθεντική εμπειρία του φημισμένου χαλβά μας. Στο πρόσωπο αυτής της γιορτής, βλέπουμε πώς η παράδοση μπορεί να συναντήσει τη σύγχρονη εξωστρέφεια και να γίνει όχημα ανάπτυξης, προβολής και υπερηφάνειας.

Η Γιορτή Χαλβά Φαρσάλων είναι για εμάς ένας ζωντανός θεσμός, που αποδεικνύει ότι με συλλογική προσπάθεια μπορούμε να δίνουμε προστιθέμενη αξία στον τόπο μας και να τον καθιστούμε πόλο έλξης για όλη τη Θεσσαλία και την Ελλάδα. Σας καλούμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί αυτή τη μεγάλη διοργάνωση, που προβάλλει τον τόπο μας και τον φέρνει πιο κοντά στο μέλλον που αξίζουμε».

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Tο πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου, 21:00 – Έναρξη με μουσικό ταξίδι

Στο Πολιτιστικό Κέντρο Φαρσάλων, η εκδήλωση «Περιπλανήσεις στα μονοπάτια της Ελληνικής Μουσικής» υπόσχεται μια βραδιά αφιερωμένη στην ελληνική μουσική παράδοση. Τη σύνθεση και ενορχήστρωση υπογράφει ο Βασίλης Κουκουσέλης, ενώ ο Βασίλης Αγροκώστας θα χαρίσει μοναδικές ερμηνείες.

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου – Η κορύφωση της γιορτής

20:00 – Προσέλευση επισήμων

20:30 – Ξενάγηση στα περίπτερα

21:00 – Επίσημοι χαιρετισμοί

21:30 – Συναυλία με τη Ρένα Μόρφη, που αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό με τις επιτυχίες της.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ: Καθ’ όλη τη διάρκεια του διημέρου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να Παρακολουθήσουν εργαστήριο παρασκευής παραδοσιακού χαλβά, να δοκιμάσουν τον φημισμένο φαρσαλινό χαλβά σε περίπτερα γευσιγνωσίας, να προμηθευτούν προϊόντα από το χώρο πώλησης, να ενημερωθούν για τις πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις του Δήμου Φαρσάλων στο περίπτερο της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού και Αθλητισμού, να επισκεφθούν περίπτερα των ΚΔΑΠ του Δήμου, καθώς και να δουν την προβολή της ιστορίας της Γιορτής Χαλβά, από την πρώτη διοργάνωση μέχρι σήμερα.

