Θύμισε Φλεβάρη η αγροτική κινητοποίηση στον Ε6

Πανθεσσαλικό μπλόκο με αγροτικά μηχανήματα έστησαν χθες (18/9) το μεσημέρι Θεσσαλοί αγρότες, κυρίως της Καρδίτσας, οι οποίοι συμμετείχαν στην κινητοποίηση που διοργάνωσαν οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων της Θεσσαλίας, υλοποιώντας σχετική απόφαση που ελήφθη σε πρόσφατη σύσκεψη στον Παλαμά (φωτό).

Ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας (ΕΟΑΣΚ), Κώστας Τζέλλας, ανέφερε ότι «τα προβλήματα που μας βγάζουν στον δρόμο είναι κοινά για τη μεγάλη πλειοψηφία των βιοπαλαιστών αγροτών της Θεσσαλίας. Τέτοια είναι το αυξημένο κόστος παραγωγής, οι εξευτελιστικές τιμές για την πλειονότητα των προϊόντων τους, η ανυπαρξία μέτρων προστασίας της παραγωγής από καιρικά φαινόμενα και ζωονόσους. Μάλιστα, αυτές τις μέρες, συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από τις καταστροφικές πλημμύρες του Daniel, που έπνιξαν τον θεσσαλικό κάμπο, με τους αγρότες να μετράνε ακόμη τις πληγές τους και να περιμένουν τις αποζημιώσεις».

«Συνολικά 660 εκατ. ευρώ δεν έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους αγρότες»

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας (ΕΟΑΣΝΛ), Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε: «Τα προβλήματά μας οξύνονται, η τσέπη μας αδειάζει, η πολιτική τους οδηγεί στη συγκέντρωση γης και παραγωγής και στο ξεκλήρισμά μας. Φτάνουν τα λόγια και οι ανέξοδες υποσχέσεις! Η κυβέρνηση έχει κηρύξει επί της ουσίας στάση πληρωμών, είμαστε απλήρωτοι για προγράμματα και αποζημιώσεις που έπρεπε να έχουν δοθεί από χρόνια, συνολικά 660 εκατ. ευρώ δεν έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους αγρότες, με αποτέλεσμα να δυσκολευόμαστε να ζήσουμε τις οικογένειές μας και να καλλιεργήσουμε. Απαιτούμε εδώ και τώρα χρονοδιάγραμμα και πληρωμή των οφειλόμενων ποσών».

Ο Γιάννης Τσιούτρας, γραμματέας της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Καρδίτσας, τόνισε ότι «η κυβέρνηση υλοποιεί, όπως και οι προηγούμενες, συγκεκριμένες πολιτικές που εξυπηρετούν αυτούς που κλέβουν τον μόχθο μας. Γι’ αυτό δεν πρέπει να στοχεύουμε μόνο στον εκάστοτε διαχειριστή, αλλά και σε αυτούς που μας κλέβουν – εμπόρους, βιομηχάνους, τραπεζίτες».

Τέλος, ο Λάμπρος Τσέκας, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τρικάλων «Η Άνοιξη», κάλεσε τους αγρότες να συνεχίσουν να δίνουν συντονισμένα τον αγώνα τους, «φοβίζοντας περισσότερο την κυβέρνηση και στέλνοντάς της το μήνυμα ότι δεν ξεμπέρδεψε μαζί τους».