Διεθνής διαγωνισμός για τις Ελληνικές Αλυκές, με στόχο στρατηγικό επενδυτή

Στην εκκίνηση διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διάθεση πλειοψηφικού ποσοστού των Ελληνικών Αλυκών ΑΕ προχωρά το Υπερταμείο/Growthfund, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για μία από τις ιστορικότερες παραγωγικές εταιρείες της χώρας.

Ο διαγωνισμός αφορά την πώληση τουλάχιστον του 51% των μετοχών της εταιρείας και θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις, με στόχο την προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή, που θα ενισχύσει την αναπτυξιακή δυναμική και την εξωστρέφειά της.

Στην πρώτη φάση, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υποβάλουν μη δεσμευτικές επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως τις 30 Ιανουαρίου 2026, ενώ όσοι πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα προχωρήσουν στη δεύτερη φάση υποβολής δεσμευτικών προσφορών. Η διαδικασία είναι ανοιχτή και σε κοινοπραξίες ή επενδυτικά σχήματα, διασφαλίζοντας αυξημένο ανταγωνισμό.

Το Υπερταμείο κατέχει σήμερα το 80% των μετοχών των Ελληνικών Αλυκών, με το υπόλοιπο 20% να ανήκει σε δήμους όπου λειτουργούν αλυκές, όπως το Μεσολόγγι, η Πύδνα-Κολινδρός και η Δυτική Λέσβος. Η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στοχεύει στη βελτίωση της λειτουργίας, στην αξιοποίηση των φυσικών πόρων και στην ενίσχυση της συμβολής της εταιρείας στην τοπική και εθνική οικονομία.

Με ηγετική θέση στην παραγωγή φυσικού αλατιού, οκτώ αλυκές βιομηχανικού μεγέθους και παραγωγική δυναμικότητα άνω των 200.000 τόνων ετησίως, οι Ελληνικές Αλυκές φιλοδοξούν να εξελιχθούν σε έναν ευρωπαϊκό «πρωταθλητή» του κλάδου, με σύγχρονες υποδομές και ισχυρή διεθνή παρουσία.