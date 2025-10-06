Δήμος Αμφιλοχίας: “Φέρνουμε μπροστά την πρωτογενή παραγωγή”

Με μήνυμα την αναγκαιότητα της στήριξης της τοπικής παραγωγής εγκαινιάστηκε το Σάββατο 4/10 η 2η Αγροτική Έκθεση «ΑgreAmfi» στο λιμάνι Αμφιλοχίας,

Στα εγκαίνια της έκθεσης το «παρών» έδωσαν ο δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης, ο βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας και εκπρόσωπος του Προέδρου της Βουλής, Θανάσης Παπαθανάσης, η βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Χριστίνα Σταρακά, ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Κατσακιώρης, η πρώην πρόεδρος του ΕΟΤ Άντζελα Γκερέκου, ο πρόεδρος της Διαχειριστικής Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Γιώργος Τσιχριτζής, μέλη του δημοτικού συμβουλίου και εκπρόσωποι φορέων.

Στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Αμφιλοχίας Σάκης Τορουνίδης ανέφερε, μεταξύ άλλων: «Αν θες να πυροδοτήσεις την τοπική ανάπτυξη πρέπει να συνδυάσεις την τοπική σου παραγωγή, τη μεταποίηση, με τον τουρισμό σου, και το πολιτιστικό σου δυναμικό. Οργανώνουμε κι ενισχύουμε τα πολιτιστικά μας δρώμενα. Ανανεώνουμε διοργανώσεις ετών. Δημιουργούμε επιλογές στους επισκέπτες. Φέρνουμε μπροστά την πρωτογενή παραγωγή. Με συνεργασία. Μεράκι. Νοιάξιμο. Δεν θα είχαμε τίποτα όμως χωρίς τους ανθρώπους, τους παραγωγούς, τους τοπικούς επιχειρηματίες, κάθε έναν και κάθε μία που εργάζεται εδώ, μοχθεί καθημερινά, με κόπο και μεράκι για ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Σε αυτούς είναι πρωτίστως αφιερωμένη η Έκθεσή μας.»

Ακολούθησαν χαιρετισμοί από τους παρευρισκομένους και ακολούθως πραγματοποιήθηκε ξενάγηση στο περίπτερο του Δήμου Αμφιλοχίας μέσα από το οποίο παρουσιάζεται ο τόπος, τα σημεία ενδιαφέροντος και οι δράσεις του δήμου και στα περίπτερα των εκπροσώπων τοπικών επιχειρήσεων από τον γεωργικό, κτηνοτροφικό και διατροφικό τομέα.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν χορευτικά δρώμενα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κεχρινιάς «Η ΟΜΟΝΟΙΑ» και από τον Σύλλογο Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας «Δημήτρης Ψαθάς», με το μουσικό συγκρότημα «Aiora Project» να καλωσορίζει τους επισκέπτες με ξεχωριστές μουσικές μελωδίες. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τη γαστρονομική εκδήλωση «Παραδοσιακές Γεύσεις» με επίκεντρο τα παραδοσιακά προϊόντα και τις τοπικές συνταγές.