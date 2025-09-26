Παρουσιάστηκε η νέα ταυτότητα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Tη νέα της ταυτότητα, στο πλαίσιο του place branding, παρουσίασε σε ειδική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Καλαμάτα, η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Την παρουσίαση άνοιξε ο περιφερειάρχης, Δημήτρης Πτωχός, ο οποίος μίλησε για το όραμα της περιφερειακής αρχής, τη σημασία της νέας ταυτότητας και την ανάγκη η Πελοπόννησος να αποκτήσει συνεκτική και εξωστρεφή εικόνα.

Ο αντιπεριφερειάρχης Tουρισμού, Θάνος Μιχελόγγονας, παρουσίασε αναλυτικά τη διαδικασία του place branding. Ακολούθησε προβολή του επίσημου βίντεο του νέου brand, το οποίο συμπύκνωσε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της Πελοποννήσου, τη μνήμη, την υπερηφάνεια, την εξέλιξη και τις προσδοκίες των ανθρώπων της. Υπήρξε διάλογος του Δημήτρη Πτωχού με τον συγγραφέα Πάνο Δημάκη, ενώ προβλήθηκε και βιντεοσκοπημένο μήνυμα της Magdalena Florek, συνιδρύτριας και μέλους του ΔΣ της Διεθνούς Ένωσης Place Branding.

Η ταυτότητα τόπου της Περιφέρειας Πελοποννήσου εντάσσεται σε μια ολοκληρωμένη στρατηγική place branding, που βασίζεται σε διεθνείς πρακτικές και πλαισιώνει τον στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας, αναπτυσσόμενο σε οκτώ πυλώνες: Πολιτισμός, αγροδιατροφή, τουρισμός, επιχειρηματικότητα, κοινωνική συνοχή, πράσινη μετάβαση, καινοτομία και ψηφιακή μετάβαση.

Το νέο λογότυπο, εμπνευσμένο από το γράμμα «Π», αποτελεί σύνθεση αφαιρετικών εικονιδίων, που αντλούν έμπνευση από τη φύση, την ιστορία, την παραγωγική δραστηριότητα, την καινοτομία, τον πολιτισμό και το τοπίο της Πελοποννήσου. Μαζί με τη χρωματική παλέτα, τα εικαστικά μοτίβα και τις γραμματοσειρές συντίθεται μια ενιαία οπτική ταυτότητα.

Η διαμόρφωση του brand υπήρξε αποτέλεσμα συμμετοχικής διαδικασίας: Περισσότεροι από 1.000 πολίτες συμμετείχαν σε έρευνες, ενώ πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις και ομάδες εργασίας, με πάνω από 50 θεσμικούς, κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς. Τα αποτελέσματα συγκροτήθηκαν σε ένα ολοκληρωμένο Brand Book, που περιλαμβάνει το αφήγημα, την οπτική και λεκτική ταυτότητα, καθώς και οδηγίες εφαρμογής.

«Ζωντανός οργανισμός, που εξελίσσεται και εμπλουτίζεται»

«Το νέο place brand είναι ένας ζωντανός οργανισμός και ανήκει σε όλους όσοι ζουν, εργάζονται, επενδύουν και επισκέπτονται την Πελοπόννησο», δήλωσε ο περιφερειάρχης, κ. Πτωχός, και πρόσθεσε: «Εξελίσσεται και εμπλουτίζεται μέσα από τις επιτυχίες, τις συνεργασίες και τις πράξεις όλων μας. Η νέα ταυτότητα θέτει τα θεμέλια για μακροπρόθεσμη και βιώσιμη ανάπτυξη και διασφαλίζει ότι το όραμά μας θα ενσωματωθεί σε κάθε πτυχή της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ζωής της περιφέρειας».

Ο αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Θάνος Μιχελόγγονας, υπογράμμισε: «Η διαδικασία που ακολουθήσαμε βασίστηκε σε επιστημονική μεθοδολογία, διεθνείς πρακτικές και τη συμμετοχή της κοινωνίας. Το επόμενο στάδιο είναι η ενσωμάτωση του brand στην πράξη – το στοίχημα που θα κερδηθεί με συλλογική προσπάθεια».

Στην εκδήλωση, παρευρέθηκαν βουλευτές, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων, πρόεδροι επιμελητηρίων και φορέων, άνθρωποι του επιχειρηματικού και πολιτιστικού χώρου, κατακλύζοντας την αίθουσα του Μεγάρου Χορού Καλαμάτας.