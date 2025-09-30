Χρηματοδότηση μελέτης αποκατάστασης του κτηρίου της Γεωργικής Σχολής Ερεσού

Την προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη αποκατάστασης του κτηρίου της Γεωργικής Σχολής Ερεσού υπέγραψαν χθες ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης και ο Δήμαρχος Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχης Βέρρος. Η εκπόνηση της μελέτης θα γίνει με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Πρόκειται, για ένα ιστορικό κτήριο , που κτίστηκε το 1874, με την οικονομική συνδρομή των Ερεσιωτών της Κωνσταντινούπολης και ιδιαίτερα της φιλόμουσου και φιλοπρόοδου αδελφότητος της Κωνσταντινουπόλεως «ΣΑΠΦΩ» και το οποίο λειτούργησε ως αρρεναγωγείο της Ερεσού.(Τα σχολεία την περίοδο εκείνη χωρίζονταν σε αρρεναγωγεία και παρθεναγωγεία). Ανά διαστήματα λειτούργησε και σαν Ημιγυμνάσιο. Το 1930 ξεκινά η λειτουργία του, σαν κατώτερη Γεωργική σχολή. Σ΄αυτό οφείλεται και η ονομασία του. Η καθοριστική δε σχέση που είχε το εν λόγο κτίριο με την εκπαίδευση της Ερεσού ,είναι η επιγραφή που έχει στην προμετωπίδα του, «ΔΡΑΞΑΣΘΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ».

Από εκεί και πέρα, εφ΄ όσον είχε πλέον αποπερατωθεί το 1928 το νέο διδακτήριο του Δημοτικού Σχολείου Ερεσού, λειτουργούσε σαν αίθουσα για θεατρικές παραστάσεις των μαθητών των σχολείων . Ποιος δε θυμάται τα παιδικά του χρόνια, να παίζει θέατρο τα Χριστούγεννα ή την 25η Μαρτίου σ΄αυτήν την αίθουσα.

Ήταν επίσης ένας χώρος για διάφορες εκδηλώσεις. Γάμοι, χοροεσπερίδες, συνελεύσεις του Δήμου και διάφορων φορέων.

Σ΄ αυτή την αίθουσα, έγινε το Παγκόσμιο Συνέδριο για το Θεόφραστο.