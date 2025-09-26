Την ώρα που η ελληνική ύπαιθρος στενάζει υπό το βάρος της ακρίβειας και της κλιματικής αστάθειας, «η κυβέρνηση αποδεικνύεται για ακόμη μια φορά ανίκανη –ή απρόθυμη– να σταθεί στο πλευρό των αγροτών», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Βασίλης Κόκκαλης, και συμπληρώνει: «Παρά τις δεσμεύσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τρεις μήνες μετά τη συζήτηση στη Βουλή για το αγροτικό τιμολόγιο «Γαία» και τα ενεργειακά βάρη του πρωτογενούς τομέα, τα προβλήματα όχι μόνο δεν λύθηκαν, αλλά γιγαντώθηκαν».

Ο κ. Κόκκαλης, με επίκαιρη ερώτησή του στη Βουλή, καταγγέλλει την πλήρη αδιαφορία της κυβέρνησης απέναντι στους αγρότες. Όπως σημειώνει, χιλιάδες παραγωγοί έχουν αποκλειστεί από το αγροτικό τιμολόγιο «Γαία» επειδή έχασαν τη ρύθμιση των 120 δόσεων, ενώ παράλληλα παραμένουν απλήρωτοι από τον ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις που δικαιούνται.

«Η κυβέρνηση, αντί να προχωρήσει σε ένα δίκαιο και ευέλικτο πλαίσιο πληρωμών που να ανταποκρίνεται στη φύση του αγροτικού επαγγέλματος –με τα έσοδα να έρχονται εποχικά–, επιμένει σε μηνιαίες υποχρεώσεις που οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε νέα χρέη και διακοπές ρεύματος. Έτσι, οι αγρότες βρίσκονται αντιμέτωποι με την απειλή να χάσουν το βασικό εργαλείο της δουλειάς τους: την ηλεκτροδότηση για άρδευση.

Το αποτέλεσμα είναι ένας φαύλος κύκλος χρεών, ανασφάλειας και αδιεξόδων. Οι παραγωγοί αδυνατούν να ολοκληρώσουν την καλλιεργητική τους περίοδο, ενώ η ίδια η παραγωγική συνέχεια και η επισιτιστική ασφάλεια της χώρας τίθενται υπό σοβαρή απειλή.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα, η κυβέρνηση περιορίζεται σε ανέξοδες υποσχέσεις, αφήνοντας τον πρωτογενή τομέα στο σκοτάδι – κυριολεκτικά και μεταφορικά. Το αγροτικό ρεύμα κόβεται, οι αποζημιώσεις καθυστερούν, οι αγρότες μένουν απλήρωτοι και η ύπαιθρος βυθίζεται στην απόγνωση».

Η ερώτηση του κ. Κόκκαλη αναδεικνύει αυτό που η ίδια η κοινωνία βλέπει καθημερινά: «μια πολιτεία που αντί να στηρίζει τον πιο νευραλγικό κλάδο της οικονομίας, τον οδηγεί σε μαρασμό με την αδράνεια και την αναλγησία της».

Το ερώτημα πλέον είναι απλό: «θα συνεχίσει η κυβέρνηση να παρακολουθεί απαθής την κατάρρευση του πρωτογενούς τομέα ή θα αναλάβει επιτέλους την ευθύνη που της αναλογεί; Προτίθεται να επανεξετάσει το ισχύον πλαίσιο για το αγροτικό τιμολόγιο «Γαία» για την ένταξη των αποκλεισμένων παραγωγών σε αυτό καθώς και να προχωρήσει σε ρυθμίσεις που θα επιτρέπουν την έκδοση ετήσιου λογαριασμού αγροτικού ρεύματος και θα εξασφαλίζουν τη δυνατότητα επανένταξης στη ρύθμιση των 120 δόσεων των αγροτών με ληξιπρόθεσμες οφειλές;»