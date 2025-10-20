Δημοσιεύθηκαν οι τιμές για τις συνδεδεμένες στο βόειο κρέας – Από 100 έως 240 ευρώ/ζώο

Σε αύξηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων για τον τομέα του βόειου κρέατος προχωρά το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το έτος ενίσχυσης 2024, όπως προβλέπεται στη νέα τροποποίηση της υπ’ αριθ. 101913/15-4-2025 υπουργικής απόφασης.

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, οι επιλέξιμοι κτηνοτρόφοι θα λάβουν:

100 ευρώ ανά ζώο για το Μέτρο Α,

220 ευρώ ανά ζώο για το Μέτρο Β, και

240 ευρώ ανά ζώο για το Μέτρο Γ.

Βοοειδή: Μέτρο Α 100 ευρώ/ζώο, Μέτρο Β 220 ευρώ/ζώο, Μέτρο Γ 240 ευρώ/ζώο

Εν τω μεταξύ από την προηγούμενη βδομάδα ξεκίνησαν να δημοσιεύονται στο ΦΕΚ οι τροποποιητικές αποφάσεις για τον καθορισμό του ύψους μιας σειράς συνδεδεμένων ενισχύσεων που αναμένεται να πάρουν σειρά προκειμένου να πληρωθούν.

Σύμφωνα με όσα έχει κάνει γνωστά το ΥΠAΑΤ:

H πληρωμή των Συνδεδεμένων ενισχύσεων αφορά 82.362 δικαιούχους, το συνολικό ποσό θα αγγίξει τα 14,54 εκατ. ευρώ, ενώ 12.343 ΑΦΜ είναι δεσμευμένα για έλεγχο.

Επισημαίνεται ότι με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις για την τρέχουσα περίοδο είναι αυξημένες, και φθάνουν στα όρια των μέγιστων επιτρεπόμενων τιμών του ΣΣ ΚΑΠ.

Πιο αναλυτικά:

Για τη συνδεδεμένη ενίσχυση των αιγοπροβατοτρόφων, η τελική τιμή ορίζεται στα 14 ευρώ ανά ζώο (αυξημένο κατά 2 ευρώ σε σχέση με την πρώτη δόση)

Καλαμπόκι: 52 ευρώ/στρ.

Πορτοκάλι: 40 ευρώ/στρ.

Σκληρό σιτάρι: 11,5 ευρώ/στρέμμα.

Ρύζι: 34,5 ευρώ/στρέμμα.

Ψυχανθή: 20,5 ευρώ/στρ.

Μήλα: 50 ευρώ/στρ.

Σπόροι-σποράς: 47 ευρώ/στρ.

Βιομηχανική ντομάτα: 50 ευρώ/στρ.

