ΟΠΕΚΕΠΕ: H πρώτη πίστωση μετά τη στάση πληρωμών – 1,65 εκατ. ευρώ σε 4.071 δικαιούχους

Την πρώτη πληρωμή υπό τη νέα, μεταβατική Διοίκηση πραγματοποίησε ο Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η διαδικασία των εγκρίσεων και των πληρωμών πραγματοποιείται πλέον με γνώμονα τη δημιουργία σύγχρονων και αξιόπιστων υπηρεσιών ελέγχου και πληρωμής, με στόχο τη διασφάλιση ότι οι ενισχύσεις καταλήγουν σε όσους πραγματικά τις δικαιούνται. Η πληρωμή αφορά 4.071 δικαιούχους και το συνολικό ποσό που διατέθηκε ανέρχεται σε 1.648.370 ευρώ.

Οι ενισχύσεις αφορούν κυρίως ειδικά καθεστώτα καλλιεργειών, με τα ακόλουθα ποσά ανά δράση:

Σημειώνεται ότι 93 δικαιούχοι δεν πληρώθηκαν, καθώς τα στοιχεία τους έχουν διαβιβαστεί στην ΑΑΔΕ για περαιτέρω διασταυρωτικούς ελέγχους, ώστε να διασφαλιστεί η νομιμότητα και η ακρίβεια των αιτήσεων.

Η πληρωμή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ισχύον Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο, ενώ ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ολοκληρώσει όλους τους προβλεπόμενους διοικητικούς, διασταυρωτικούς και επιτόπιους ελέγχους. Όπως αναφέρει ο Οργανισμός, η διαδικασία αυτή σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας προσέγγισης λειτουργίας, με στόχο την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια και την ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος πληρωμών.

Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΕΠΕ προαναγγέλλει ότι το επόμενο διάστημα θα ακολουθήσουν νέες πληρωμές, με προτεραιότητα στις αποζημιώσεις για την κακοκαιρία “Daniel”, ιδίως για ζημιές από φερτά υλικά, καθώς και στις ενισχύσεις για ζωοτροφές, ευλογιά και τη βιολογική γεωργία, μελισσοκομία και κτηνοτροφία (τελευταία δόση 30%).