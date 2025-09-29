Κ. Τσιάρας για την ευλογιά: Τις επόμενες ημέρες οι πληρωμές για τις ζωοτροφές

Την πληρωμή των κτηνοτρόφων για ζωοτροφές τις επόμενες μέρες εξήγγειλε ο ΥΠΑΑΤ Κώστας Τσιάρας κατά την πρώτη τοποθέτησή του στη σημερινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, ενημερώνοντας τα μέλη της Επιτροπής σχετικά με την πορεία της ζωονόσου και τα μέτρα που λαμβάνει το υπουργείο για την αντιμετώπισή της.

Ο κ. Τσιάρας επεσήμανε χαρακτηριστικά ότι μετά το δεκαήμερο σχέδιο του ΥΠΑΑΤ με τα μέτρα που ελήφθησαν για την αναχαίτιση της ζωονόσου γίνεται επανεκτίμηση της κατάστασης. «Προσωπικά θα ήθελα να αποφύγουμε το lockdown γιατί αυτό θα έχει συνέπειες για όλο τον κλάδο” .

Ο υπουργός μεταξύ άλλων έστειλε σαφές μήνυμα προς τους εμπλεκόμενους φορείς (Περιφέρειες, ΔΑΟΚ) και κτηνοτρόφους «να εφαρμόσουν με συνείδηση και αυστηρότητα τα μέτρα βιοασφάλειας.

Όπως υπενθύμισε ο κ. Τσιάρας το καλοκαίρι του 2024 η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο σοβαρές ζωονόσους, την πανώλη και την ευλογιά. Η πανώλη περιορίστηκε γρήγορα με lockdown ενός μήνα, ωστόσο η ευλογιά – όπως τόνισε – αποδείχθηκε πιο ανθεκτική, καθώς «ο ιός επιβιώνει έως και έξι μήνες, με αποτέλεσμα νέα κρούσματα να εμφανίζονται ακόμη και σε απομακρυσμένες περιοχές».

Η προσωρινή χαλάρωση των περιορισμών το Πάσχα και οι υψηλές θερμοκρασίες συνέβαλαν στην “αναζωπύρωση” της νόσου, ενώ οι ελλείψεις στην τήρηση μέτρων βιοασφάλειας από κτηνοτρόφους και περιφερειακές αρχές δυσχέραναν την κατάσταση, σύμφωνα με τον ΥπΑΑΤ.

Μεταξύ των μέτρων που εφαρμόστηκαν από το ΥΠΑΑΤ ήταν η απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων, η συστηματική απολύμανση αγροτικών δρόμων, οι υγειονομικοί έλεγχοι, η ταφή νεκρών ζώων, η δημιουργία Task Force, η γεωχωρική παρακολούθηση του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και η συνεργασία με τις γειτονικές χώρες.

Παράλληλα, ο κ. Τσιάρας επεσήμανε ότι οι αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα αυξήθηκαν από 150 σε 250 ευρώ ανά καθαρόαιμο ζώο, με τους κτηνοτρόφους να λαμβάνουν κατά μέσο όρο 200–220 ευρώ, ποσό διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Επιπλέον τόνισε ότι εγκρίθηκαν 20 εκατ. ευρώ για νέες πληρωμές, ενώ οι ενισχύσεις για ζωοτροφές –που κυμαίνονται από 4 έως 14 ευρώ ανά ζώο– αναμένεται να καταβληθούν τις επόμενες ημέρες.