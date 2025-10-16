ΔΟΕΠΕΛ: Στους στους 200.000 τόνους εκτιμάται η φετινή παραγωγή της πράσινης ελιάς Χαλκιδικής

Την 13η Οκτωβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη εκπροσώπων των φορέων-μελών της Εθνικής ΔΟΕΠΕΛ από τις βασικότερες Π.Ε. καλλιέργειας επιτραπέζιων ποικιλιών ελιάς και από όλους του τομείς του κλάδου (πρωτογενής, δευτερογενής, τριτογενής), για θέματα της τρέχουσας ελαιοκομικής περιόδου 2025/26.

Με την συλλογή του πράσινου ελαιόκαρπου να είναι ακόμα σε εξέλιξη, η ποσότητα της ποικιλίας “Χαλκιδικής” που θα οδηγηθεί στην επιτραπέζια χρήση, καθ΄υπέρβαση των αρχικών εκτιμήσεων, εκτιμάται στους 200.000 τόνους, ποσότητα ικανή να καλύψει τις ανάγκες της κατανάλωσης και των εξαγωγών της χώρας. Αντίστοιχα ικανοποιητική είναι και η ποσότητα του πράσινου ελαιόκαρπου της ποικιλίας “Αμφίσσης”/“Κονσερβολιά” η οποία εκτιμάται στους 45.000 τόνους. Η ποιότητα του ελαιόκαρπου και των δυο ποικιλιών κρίνεται ικανοποιητική, με εξαιρέσεις που συνδέονται περισσότερο με τον τρόπο συγκομιδής (παρέκκλιση από τον παραδοσιακό τρόπο), που ενισχύεται και από τον λανθασμένο τρόπο παραλαβής από την μεταποίηση (“σκούπα”).

Παρά τη γενική παραδοχή για την ικανοποιητική πορεία διάθεσης του πράσινου ελαιόκαρπου από την πλευρά του πρωτογενή τομέα, ο εξαγωγικός τομέας εξέφρασε επιφυλάξεις σχετικά με την ομαλή εξέλιξη των εξαγωγών, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες προκλήσεις και τις αυξημένες δυσχέρειες στη διεθνή αγορά. Ιδιαίτερα σε περιόδους διαταραχής της παγκόσμιας αγοράς, όπως είναι η τρέχουσα περίοδος, πρέπει ο κλάδος των επιτραπέζιων ελιών να είναι πολύ προσεκτικός στις εκτιμήσεις του πριν την έναρξη της ελαιοκομικής περιόδου.

Η ορθή εκτίμηση της ηρτημένης εσοδείας στην έναρξη της κάθε ελαιοκομικής περιόδου είναι κρίσιμη, καθώς προφυλάσσει ολόκληρο τον κλάδο από πιθανές στρεβλώσεις που οδηγούν σε μείωση της ανταγωνιστικότητας και τελικά σε ζημιές.

Όσον αφορά στην ηρτημένη εσοδεία της ποικιλίας “Καλαμών”/“Καλαμάτα”, οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ελαφρώς μειωμένη παραγωγή σε σύγκριση με την περσινή. Ωστόσο, λόγω του μεγάλου τεμαχισμού, δεν αναμένεται να υπάρξει προϊόν προς απόσυρση (ελαιοποίηση), με αποτέλεσμα υπό κανονικές συνθήκες το σύνολο σχεδόν της παραγωγής να κατευθυνθεί στην επιτραπέζια χρήση καλύπτοντας τις ανάγκες κατανάλωσης και των εξαγωγών της χώρας.

Ανυπέρβλητο και συνεχώς εντεινόμενο πρόβλημα αποτελεί η έλλειψη εργατών γης και κυρίως των εξειδικευμένων εργατών που είναι απαραίτητοι για την συλλογή του ελαιόκαρπου των επιτραπέζιων ποικιλιών η οποία απαιτεί ιδιαίτερο χειρισμό, προκειμένου να μην υποβαθμίζεται η ποιότητα του καρπού και να διασφαλίζεται η προστασία της αειφορίας των δέντρων. Η υψηλή ποιότητα του ελαιόκαρπου των επιτραπέζιων ποικιλιών αποτελεί το σημαντικότερο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.

Αντί όμως να προωθούνται μέτρα απλοποίησης της διαδικασίας μετάκλησης εργατών γης και άλλες διευκολύνσεις για τον παραγωγό, όπως η θέσπιση κινήτρων για τις εργασίες συλλογής, εμφανίζονται συνεχώς νέα εμπόδια και τιμωρητικές ρυθμίσεις με τις διαδικασίες που η Διοίκηση προσεγγίζει τις εργασιακές συνθήκες στον ελαιώνα, λες και πρόκειται για εστεγασμένο χώρο εργασίας.

Σε ό,τι αφορά στο Ελαιοκομικό Μητρώο και στην υποχρεωτική -από την 1η Οκτωβρίου 2026- υποβολή Δήλωσης Συγκομιδής, επισημάνθηκε ότι η συγκεκριμένη ημερομηνία θα πρέπει να διορθωθεί, καθώς δεν καλύπτει ολόκληρη την περίοδο συλλογής του ελαιοκάρπου επιτραπέζιων

ποικιλιών, όπως αυτή ορίζεται και από το Διεθνές Ελαιοκομικό Συμβούλιο (ΔΕΣ). Τονίστηκε, επίσης, ότι είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί πως οι ελαιοπαραγωγοί δεν θα επιβαρυνθούν με πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες και δαπάνες στο πλαίσιο της επανασύστασης του Ελαιοκομικού Μητρώου, διαδικασία που οφείλει να είναι λειτουργική και φιλική προς τον ελαιοπαραγωγό.

Η Εθνική ΔΟΕΠΕΛ υπογραμμίζει την επιτακτική ανάγκη στενής συνεργασίας της Διοίκησης με την Οργάνωση, ώστε να αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά τα θέματα του κλάδου. Η συνεργασία αυτή, διαφυλάσσει την ανταγωνιστικότητα και την βιωσιμότητα του κλάδου των επιτραπέζιων ελιών, ενός δυναμικού και σχεδόν αποκλειστικά εξαγωγικού κλάδου της χώρας μας.