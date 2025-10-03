Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την «πλήρη αδράνεια απέναντι στην ασφυκτική κρίση που βιώνουν οι σιτοπαραγωγοί», άσκησε με κοινοβουλευτική του ερώτηση ο Τομεάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Βουλευτής Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Βασίλης Κόκκαλης.

Ο κ. Κόκκαλης κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, ζητώντας την άμεση ενεργοποίηση του μηχανισμού de minimis για την παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης στους σιτοπαραγωγούς, «που βρίσκονται στα όρια της επιβίωσης».

Όπως επισημαίνει, η τιμή για το σκληρό σιτάρι έχει καταρρεύσει στα 19 λεπτά το κιλό, ενώ για το μαλακό φτάνει ακόμη χαμηλότερα, στα 16–18 λεπτά, τιμές που δεν καλύπτουν ούτε στο ελάχιστο το κόστος παραγωγής, το οποίο έχει αυξηθεί κατά 20% από το 2021. «Με αυτά τα δεδομένα, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις οδηγούνται σε στραγγαλισμό και σε μαζικά λουκέτα», σημειώνει ο βουλευτής.

Την ίδια ώρα, οι καταναλωτές συνεχίζουν να πληρώνουν πανάκριβα το ψωμί και τα ζυμαρικά, γεγονός που ο κ. Κόκκαλης αποδίδει στον «πληθωρισμό απληστίας και στη στρέβλωση της αγοράς, όπου οι μεσάζοντες αποκομίζουν υπερκέρδη, ενώ οι παραγωγοί καταρρέουν».

Ο Τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στηλιτεύει την κυβερνητική αδράνεια, υπογραμμίζοντας πως οι Έλληνες παραγωγοί βρίσκονται σε σαφώς μειονεκτική θέση έναντι άλλων χωρών της ΕΕ, όπως η Ιταλία, όπου οι σιτοπαραγωγοί απολαμβάνουν τιμές 24–26 λεπτά το κιλό. Παράλληλα, η αθρόα εισαγωγή σίτου από τρίτες χώρες, όπου δεν ισχύουν τα αυστηρά πρότυπα της ΕΕ, εντείνει την κρίση, χτυπώντας διπλά τους Έλληνες καλλιεργητές.

«Η διατήρηση της καλλιέργειας σίτου είναι κρίσιμη για την επισιτιστική ασφάλεια της χώρας. Αν η κυβέρνηση συνεχίσει να αδιαφορεί, θα έχει βαρύτατες ευθύνες για την καταστροφή του αγροτικού κόσμου», τονίζει στην ερώτησή του ο κ. Κόκκαλης.

Με την παρέμβασή του καλεί τον Υπουργό να απαντήσει: