Σημαντικά ήταν τα συμπεράσματα του ετήσιου συνεδρίου του International Kiwifruit Organization (IKO), που πραγματοποιήθηκε φέτος στο Vigo της Ισπανίας (22-25.09.25), συγκεντρώνοντας τις κυριότερες χώρες παραγωγής ακτινιδίων παγκοσμίως. Αντικείμενο του συνεδρίου αποτέλεσε η παρουσίαση των εξελίξεων στον κλάδο και οι προβλέψεις για τη νέα εμπορική σεζόν 2025–2026.

Το IKO αποτελεί διεθνή οργανισμό που εκπροσωπεί χώρες-κλειδιά στην παγκόσμια παραγωγή ακτινιδίου, μεταξύ των οποίων η Ιταλία, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ισπανία, η Πορτογαλία, η Νέα Ζηλανδία, η Χιλή, οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και η Νότια Αφρική, η Τουρκία και η Κίνα.

Την Ελλάδα εκπροσώπησε για μία ακόμη φορά η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Ακτινιδίου (ΕΔΟΑ) μέσω του Προέδρου της Χρήστου Κολιού (ΟΜΙΛΟΣ ΚΟΛΙΟΥ ΑΒΕΕ) και του μέλους της ΕΔΟΑ, Ζήση Μανώση (ΖΕΥΣ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑ ΑΕ).

Το CSO Italy, που εκπροσωπεί θεσμικά τον ιταλικό κλάδο οπωροκηπευτικών, συμμετείχε στο συνέδριο μαζί με εκπροσώπους κορυφαίων ιταλικών εταιρειών όπως οι Naturitalia, Jingold, Apo Conerpo και OP Kiwi Sole.

Ισχυρή η φετινή σεζόν για την Ευρώπη

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, η συνολική ευρωπαϊκή παραγωγή ακτινιδίων (όλων των ποικιλιών) αναμένεται να φτάσει τους 844.500 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 15% σε σχέση με την περσινή σεζόν (2024–2025). Η άνοδος αυτή αποδίδεται στην αποκατάσταση των αποδόσεων μετά την περσινή χρονιά, στις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, καθώς και στην επέκταση των καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Ιταλία: Ανάπτυξη σε όλες τις ποικιλίες

Η Ιταλία προβλέπεται να φτάσει συνολικά τους 341.000 τόνους, αυξημένη κατά 17%. Αναλυτικά:

208.000 τόνοι πράσινων ακτινιδίων (ποικιλία Hayward) – αύξηση 11%

128.000 τόνοι κίτρινων ακτινιδίων – αύξηση 27%

Πάνω από 4.000 τόνοι κόκκινων ακτινιδίων – αύξηση 10%

Η παραγωγή επωφελείται από την καλή καρποφορία και τις ευνοϊκές καιρικές συνθήκες, κυρίως στη βόρεια Ιταλία. Παράλληλα, σημειώνεται συνεχιζόμενη μείωση των εκτάσεων πράσινων ποικιλιών, ενώ αναπτύσσονται δυναμικά νέες κίτρινες και “club” ποικιλίες, καθώς και οι κόκκινες ποικιλίες με σημαντικές προοπτικές για τα επόμενα χρόνια.

Ελλάδα: Σταθερή άνοδος με προκλήσεις

Η Ελλάδα συνεχίζει την ανοδική της πορεία, με την παραγωγή να αναμένεται να φτάσει τους 367.000 τόνους, αυξημένη κατά 7% σε σχέση με πέρυσι. Παρόλο που περισσότερα από 15.000 εκτάρια μπαίνουν πλέον σε παραγωγή, καταγράφεται:

Μείωση στην απόδοση ανά εκτάριο

Ελαφρώς μικρότερο μέγεθος καρπών

Η κλιματική αλλαγή επηρεάζει αρνητικά την παραγωγικότητα, ενώ ενδέχεται να περιορίσει την περαιτέρω ανάπτυξη της καλλιέργειας τα επόμενα χρόνια. Παρ’ όλα αυτά, η χώρα διατηρεί ισχυρή θέση στον ευρωπαϊκό χάρτη του ακτινιδίου.

Ιβηρική Χερσόνησος και Γαλλία: Σημαντική ανάκαμψη

Η Πορτογαλία, μετά από μια δύσκολη περσινή χρονιά, καταγράφει σημαντική άνοδο με προβλεπόμενη παραγωγή 47.000 τόνων, δηλαδή αύξηση 50%. Αντίστοιχα, η Ισπανία αναμένεται να ξεπεράσει τους 33.000 τόνους, αυξημένους κατά 42%.

Στη Γαλλία, η παραγωγή προβλέπεται να φτάσει τους 55.000 τόνους, με αύξηση 10%, κατανεμημένη μεταξύ πράσινων και κίτρινων ποικιλιών.

Συμπέρασμα

Η νέα σεζόν ακτινιδίων για το 2025–2026 διαμορφώνεται ιδιαίτερα ενθαρρυντική για την Ευρώπη, με αυξημένες ποσότητες, βελτιωμένη ποιότητα και νέες ποικιλίες να ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα του κλάδου. Παράλληλα, η προσαρμογή στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής αναδεικνύεται σε κρίσιμο παράγοντα για τη βιωσιμότητα και τη στρατηγική ανάπτυξης των χωρών παραγωγής.