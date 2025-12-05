Δυναμική συμμετοχή 15 Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων σε διεθνείς εκθέσεις τροφίμων το 2025

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων εργασίας Ο.Ε.Φ. 2024–2027 και ειδικότερα της παρέμβασης Π2-47. OL-1.στ – «Προώθηση, επικοινωνία και εμπορία στα Επιχειρησιακά Προγράμματα Εργασίας Ο.Ε.Φ.» ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συμμετοχή 15 Οργανώσεων Ελαιοκομικών Φορέων (Ο.Ε.Φ.) σε μια σειρά από σημαντικές διεθνείς εκθέσεις τροφίμων σε Ευρώπη και Αμερική. Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο διευρωπαϊκής συνεργασίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/2215, άρθρο 65, παρ. 1,σημ.δ..

Οι διεθνείς αυτές εκθέσεις αποτέλεσαν σημαντική δράση εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας το ενιαίο σύστημα ιχνηλασιμότητας και ασφάλειας που εφαρμόζουν από κοινού Ελλάδα και Ιταλία, καθώς και τις κύριες ποικιλίες ελιάς και ελαιολάδου των δύο χωρών. Παράλληλα, ενισχύθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης νέων εμπορικών συνεργασιών με διεθνείς αγορές υψηλών απαιτήσεων.

Συμμετοχή σε τρεις κορυφαίες εκθέσεις

Riga Food 2025 – Ρίγα, Λετονία (4–6 Σεπτεμβρίου 2025)

Πρώτος σταθμός, ήταν η έκθεση “Riga Food 2025”, το μεγαλύτερο γεγονός τροφίμων και ποτών στη Βαλτική, το οποίο συγκεντρώνει επαγγελματίες του κλάδου από όλη την Ευρώπη, προσφέροντας ιδανικό περιβάλλον για την παρουσίαση των μεσογειακών προϊόντων ποιότητας.

Americas Food & Beverage Show & Conference 2025 – Miami, ΗΠΑ (10–12 Σεπτεμβρίου 2025)

Στη συνέχεια από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου 2025 πραγματοποιήθηκε η “Americas Food & Beverage Show & Conference 2025” στο Miami Beach Convention Center στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόκειται για κορυφαίο γεγονός του κλάδου των τροφίμων στη Βόρεια και Νότια Αμερική που δίνει την ευκαιρία για επαφές με εισαγωγείς, διανομείς και επαγγελματίες της αγοράς από χώρες που αναζητούν ποιοτικά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας.

European Pizza Show (EPS) – Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο (26–27 Νοεμβρίου 2025)

Ο κύκλος των εκθέσεων ολοκληρώθηκε με την “European Pizza Show (EPS)”, που πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2025. Η έκθεση, αφιερωμένη στην αγορά της πίτσας και της εστίασης, προσέφερε εξαιρετική ευκαιρία να αναδειχθεί το ελαιόλαδο ως βασικό συστατικό της μεσογειακής γαστρονομίας και ως προϊόν υψηλής ποιότητας με μοναδική γεύση.

Η ανάπτυξη τέτοιων συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ εγκεκριμένων ελαιοκομικών φορέων που υλοποιούν αντίστοιχα προγράμματα (Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία) συμβάλλει καθοριστικά στη διάχυση τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή εμπειριών στον τομέα της ελαιοκομίας. Η κοινή αυτή δράση θα συνεχιστεί και κατά τα επόμενα έτη με έμφαση στην ανάδειξη ιχνηλατημένων ελαιοκομικών προϊόντων υψηλής ποιότητας και ασφάλειας.

Συμμετέχουσες Οργανώσεις Ελαιουργικών Φορέων

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΚΡΑΣΙΟΥ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΧΛΑΔΙΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΜΠΑΡΟΥ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΠΑΝΩ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΘΡΑΨΑΝΟΥ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩ ΑΣΙΤΩΝ ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΜΕΣΑΓΡΟΥ, ΝΗΛΕΑΣ – ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ, ΛΑΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΠΑΝΑΓΙΑΣ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΑΠΑΔΟΥ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΗΛΙΟΥ-ΒΟΡΕΙΩΝ ΣΠΟΡΑΔΩΝ “Η ΕΝΩΣΗ”, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΡΑΙΣΣΟΥ, ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΤΑΦΙΔΙΚΟΣ ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ

Περισσότερες πληροφορίες:

AGRON A.E. – Γεωπονικές Υπηρεσίες

Πολυδεύκους 42, 18545 Πειραιάς

W: www.agron.gr E: [email protected] Τ: 2162002420