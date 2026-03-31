Δυτ. Μακεδονία: Δέσμευση από ΥΠΑΑΤ για άρση των περιοριστικών μέτρων – Σε αδιέξοδο οι κτηνοτρόφοι

Τη δέσμευση να εισηγηθεί επίσημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση την άρση των περιοριστικών μέτρων εξετάζει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας ότι η περιοχή δεν παρουσιάζει ενεργά κρούσματα ευλογιά των αιγοπροβάτων το τελευταίο διάστημα.

Το ζήτημα των μέτρων για την ευλογιά, η παράταση της καραντίνας έως τα τέλη Ιουνίου 2026, η ελεύθερη βόσκηση των ζώων αλλά και η οικονομική ενίσχυση των παραγωγών τέθηκαν στο επίκεντρο έκτακτης τηλεδιάσκεψης που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, με πρωτοβουλία του γενικού γραμματέα Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρο Πρωτοψάλτη, και τη συμμετοχή των αρμόδιων αντιπεριφερειαρχών της χώρας.

Από τη Δυτική Μακεδονία συμμετείχε ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης, Πασχάλης Χαρούμενος, ο οποίος έθεσε το ζήτημα της συνεχιζόμενης καραντίνας, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν καταγραφεί κρούσματα από τον περασμένο Οκτώβριο.

Αντικείμενο της σύσκεψης αποτέλεσε ο συντονισμός των ενεργειών μετά τα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα αφθώδους πυρετού στη Λέσβο, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη Δυτική Μακεδονία, όπου εξακολουθούν να ισχύουν περιορισμοί παρά το «καθαρό» επιδημιολογικό προφίλ της.

Σημειώνεται ότι η Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης παραμένει σε καθεστώς καραντίνας μετά και την παράταση των μέτρων, γεγονός που εντείνει τη δυσαρέσκεια των κτηνοτρόφων.

Ο κ. Χαρούμενος εξέφρασε την έντονη διαμαρτυρία της Περιφέρειας για την οριζόντια εφαρμογή των μέτρων, κάνοντας λόγο για άδικη απόφαση και ζητώντας την άμεση άρση της καραντίνας και της απαγόρευσης βόσκησης, ζητώντας παράλληλα την στήριξη της πολιτείας Μάλιστα, περιγράφοντας την απελπιστική κατάσταση που βιώνουν οι κτηνοτρόφοι, υπογράμμισε ότι πολλοί αδυνατούν πλέον να εξασφαλίσουν ζωοτροφές, προειδοποιώντας χαρακτηριστικά πως, αν συνεχιστεί η ίδια κατάσταση, «θα αφήσουν τα ζώα τους έξω από τις μονάδες να τα φάνε οι αρκούδες και οι λύκοι».

Η απαγόρευση βόσκησης έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του κόστους ζωοτροφών, καθώς οι κτηνοτρόφοι αναγκάζονται να διατηρούν τα ζώα σε σταβλισμό. Όπως δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ Κοζάνης, οι κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για ασφυκτική οικονομική πίεση και αδιέξοδο, ενώ δεν λείπουν και οι αντιδράσεις, με αναφορές ακόμη και για παραβιάσεις των μέτρων.

Χαρακτηριστικό είναι ότι οι συλλήψεις συνεχίζονται για παράβαση των μέτρων και μάλιστα μόλις χθες δύο κτηνοτρόφοι οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο όταν επιχείρησαν να βγάλουν τα ζώα τους για βοσκή κοντά στις εγκαταστάσεις τους.

Μεταξύ των αιτημάτων που κατέθεσε ο κ. Χαρούμενος είναι:

η άμεση άρση της απαγόρευσης βόσκησης και της καραντίνας,

η έκτακτη αποζημίωση ύψους 1 ευρώ ανά ζώο για την κάλυψη του αυξημένου κόστους ζωοτροφών,

και η διασφάλιση της αγοράς ενόψει Πάσχα και Πρωτομαγιάς.

Ο αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι είναι επιτακτική ανάγκη τα ζώα από τους πρώην Δήμους Νεάπολης και Τσοτυλίου να οδηγούνται για σφαγή στο σφαγείο του Άργους Ορεστικού, κατόπιν ελέγχου, με πρόβλεψη για σχολαστικό καθαρισμό και απολύμανση των εγκαταστάσεων.

Η ηγεσία του υπουργείου ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα για τη σφαγή των ζώων στο Άργος Ορεστικό, διασφαλίζοντας την ομαλή τροφοδοσία της αγοράς ενόψει της πασχαλινής περιόδου.

Πηγή: ertnews.gr