Επιθέσεις αρκούδας στην Αναρράχη Εορδαίας – Σύσταση για αυξημένη προσοχή

Ανησυχία έχει προκαλέσει στους κατοίκους της Αναρράχης, του δήμου Εορδαίας, η εμφάνιση καφέ αρκούδας εντός του οικισμού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βράδυ της Κυριακής σημειώθηκαν δύο περιστατικά επιθέσεων σε ορνιθώνες, με αποτέλεσμα την απώλεια πουλερικών.

Οι ιδιοκτήτες των εκτροφών ήρθαν αντιμέτωποι με ένα αποκαρδιωτικό θέαμα, βρίσκοντας νεκρά ζώα διασκορπισμένα τόσο εντός, όσο και εκτός των χώρων φύλαξης. Η αρκούδα κατάφερε να εισέλθει στους ορνιθώνες καταστρέφοντας τις συρμάτινες περιφράξεις, γεγονός που εντείνει την ανησυχία, καθώς τα περιστατικά καταγράφηκαν μέσα στον οικισμό.

Η Τοπική Κοινότητα απευθύνει έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα κατά τις βραδινές ώρες, και να αποφεύγουν σημεία όπου ενδέχεται να εμφανιστεί το άγριο ζώο. Παράλληλα, συνιστάται η λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία οικόσιτων ζώων και περιουσιών, καθώς η παρουσία άγριας πανίδας κοντά σε κατοικημένες περιοχές παραμένει πιθανή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ