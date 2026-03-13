Κ. Τσιάρας: Ενισχύονται οι έλεγχοι για την ευλογιά – Από τη Δευτέρα εξετάσεις και στο ΕΚΕΤΑ

Από τη Δευτέρα 16/3 ξεκινούν στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στη Θεσσαλονίκη οι εργαστηριακές εξετάσεις για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διαγνωστικών ελέγχων και της προσπάθειας περιορισμού της ζωονόσου στη χώρα.

Τα παραπάνω ανακοίνωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας σήμερα Παρασκευή (13/03) στο περιθώριο της εκδήλωσης του ΥΠΑΑΤ στην Agrotica, που όπως είπε στόχος είναι η αύξηση των διαθέσιμων εργαστηρίων που μπορούν να πραγματοποιούν τις απαραίτητες αναλύσεις, ώστε να επιταχυνθεί η ανίχνευση των κρουσμάτων και να διασφαλιστεί τόσο η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας όσο και η ομαλή λειτουργία της αγοράς ενόψει της πασχαλινής περιόδου.

«Μόλις το πρωί επισκέφθηκα το ΕΚΕΤΑ, μιας και ήταν ειλημμένη απόφαση από την πλευρά του ΥΠΑΑΤ να αυξήσουμε τον αριθμό των εργαστηρίων, που θα μπορούν να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την ευλογιά. Και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν αφ’ ενός μεν για να υπάρχει ομαλή ροή στην αγορά σε σχέση με τις ανάγκες που θα δημιουργηθούν ενόψει του Πάσχα, κυρίως όμως να διασφαλίσουμε τη συνθήκη της απόλυτης ασφάλειας και των μέτρων βιοασφάλειας, που πρέπει να τηρήσουμε, μιας και κατανοούμε ότι χρειάζεται προσπάθεια από όλους μας προκειμένου να περιορίσουμε και να εξαλείψουμε την ευλογιά από τη χώρα μας. Το ΕΚΕΤΑ θα λειτουργήσει από τη Δευτέρα. Είμαστε απολύτως έτοιμοι. Εντυπωσιάστηκα από την επίσκεψή μου το πρωί στο ΕΚΕΤΑ και για το υψηλό επιστημονικό επίπεδο και το υψηλό επίπεδο οργάνωσης αλλά και για την πολυδιάστατη παρουσία του και την προσφορά του σε θέματα που αφορούν στην έρευνα και στην καινοτομία σε όλους τους χώρους και στις δραστηριότητες. Το σημαντικό είναι ότι από τη Δευτέρα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τις εξετάσεις και στο ΕΚΕΤΑ» δήλωσε σχετικά ο κ. Τσιάρας.