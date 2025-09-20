Δυτική Ελλάδα: Η Πηνεία λέει «όχι» στα φωτοβολταϊκά στη λίμνη Πηνειού

Καμία εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων δεν μπορεί να γίνει ανεκτή στην ευρύτερη περιοχή της λίμνης Πηνειού. Αυτό ήταν το ενιαίο και ξεκάθαρο μήνυμα που εκφράστηκε από όλους τους ομιλητές, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου Φίλων Λίμνης Πηνειού, τονίζοντας πως ένα τέτοιο έργο δεν απειλεί μόνο το φυσικό περιβάλλον, αλλά και την κοινωνική συνοχή και την ταυτότητα του τόπου. Η λίμνη αποτελεί ζωτικό οικοσύστημα, πηγή ζωής και σημείο αναφοράς για την τοπική κοινότητα και οποιαδήποτε αλλοίωση θα είχε ανεπανόρθωτες συνέπειες.

Η αποφασιστική αυτή στάση αποτυπώθηκε το πρωί της Κυριακής (14/9) στην Πηνεία Ηλείας, όπου επιστήμονες, νομικοί και αιρετοί όλων των βαθμίδων συντάχθηκαν με τις φωνές των κατοίκων, εξηγώντας ότι ένα τέτοιο έργο δεν θα επηρεάσει απλώς το περιβάλλον, αλλά θα πλήξει καίρια τον κοινωνικό ιστό και θα αλλοιώσει ανεπανόρθωτα την ταυτότητα του τόπου.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου, Γιάννης Παρασκευόπουλος, άσκησε έντονη κριτική προς τη Δημοτική Αρχή Ήλιδας, υποστηρίζοντας ότι δεν απέτρεψε εγκαίρως τα σχέδια της εταιρείας. Επιπλέον, ο γραμματέας του Συλλόγου, Διονύσης Τσαούσης, σημείωσε την απειλή που αντιμετωπίζουν η γη και οι φυσικοί πόροι της περιοχής, υπογραμμίζοντας την αντίφαση ότι οι επενδυτές, μετά τις αντιδράσεις στο Αγρίνιο, στρέφονται τώρα στην Πηνεία.

Κίνδυνος μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι τοποθετήσεις των ειδικών. Ο τεχνικός σύμβουλος του Συλλόγου, Ιωάννης Λεουτσάκος, περιέγραψε τις αρνητικές συνέπειες των φωτοβολταϊκών, από την υπερθέρμανση της περιοχής μέχρι την εξαφάνιση εντόμων, τη μείωση της υγρασίας και την ξήρανση φυτών, προειδοποιώντας για τον κίνδυνο μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα από βαρέα μέταλλα των πάνελ. «Ο τόπος θα γεμίσει με παλιοσίδερα και γυαλιά. Αυτό δεν είναι ανάπτυξη, είναι έγκλημα», υπογράμμισε με νόημα.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, τα φωτοβολταϊκά κάτοπτρα απορροφούν όλη την ηλιακή ακτινοβολία, αξιοποιώντας μόλις ένα μικρό ποσοστό για παραγωγή ενέργειας, ενώ το υπόλοιπο επιστρέφει ως θερμότητα στο περιβάλλον. Αυτό, όπως σημείωσε, μπορεί να ανεβάσει τη θερμοκρασία της περιοχής από τρεις έως οκτώ βαθμούς Κελσίου.

Στη δική του τοποθέτηση, ο αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Γιώργος Παναγιωτόπουλος, τόνισε ότι το φράγμα Πηνειού αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό με πλούσια πανίδα και χλωρίδα και χαρακτήρισε την εγκατάσταση ενός τόσο εκτεταμένου έργου ΑΠΕ ως «τερατούργημα».

Από τη μεριά της, η πρώην ολυμπιονίκης και αξιωματικός του Λιμενικού, Γεωργία Ελληνάκη, στάθηκε στην ιστορική και πολιτισμική αξία της περιοχής, υπογραμμίζοντας ότι δεν γίνεται να εγκατασταθούν φωτοβολταϊκά δίπλα σε τόπους με μοναδικά μνημεία.

Νομικά κενά και παρατυπίες

Στο νομικό πεδίο, οι δικηγόροι του Συλλόγου επεσήμαναν παρατυπίες στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και ελλείψεις στη δημόσια διαβούλευση. Πιο συγκεκριμένα, ο Τρύφωνας Κόλλιας υπογράμμισε ότι η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων έχει «σπάσει» σε κομμάτια, με αποτέλεσμα να μην τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης. «Δεν είμαστε Άγρια Δύση. Υπάρχουν θεσμοί και θα αναγκαστούν όλοι να δώσουν εξηγήσεις. Με τα νομικά κενά που εντοπίζουμε, το έργο δεν μπορεί να προχωρήσει», σημείωσε με έμφαση.

Αντιδράσεις

Στο πολιτικό πεδίο αναδείχθηκαν διαφορετικές θέσεις. Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, επέκρινε την κυβέρνηση για το άνοιγμα του δρόμου στις ΑΠΕ στην περιοχή, ενώ η βουλευτής της ΝΔ, Διονυσία Αυγερινοπούλου, αφού ανέδειξε τις πρωτοβουλίες της για την προκήρυξη μελετών και την εξασφάλιση κονδυλίων για τη λίμνη, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο εγκατάστασης «εφόσον προβλέπεται στη μελέτη», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις.

Σε επίπεδο αυτοδιοίκησης, ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Θοδωρής Βασιλόπουλος, εξέφρασε την αντίθεσή του στο έργο και δεσμεύτηκε μαζί με περιφερειακούς συμβούλους να θέσουν ξανά το θέμα στο προσεχές Περιφερειακό Συμβούλιο. Τέλος, το Εργατικό Κέντρο Αμαλιάδας, συλλογικότητες, πεζοπορικοί και ορειβατικοί σύλλογοι, καθώς και απόδημοι Ηλείοι τόνισαν την ανάγκη προστασίας του τόπου. Το επόμενο διάστημα αναμένονται πρωτοβουλίες σε θεσμικό και δικαστικό επίπεδο, με κινήσεις στο ΣτΕ και σε άλλα όργανα.