Μελέτες στις καμένες εκτάσεις σε Λαντζόι, Χελιδόνι και Ηράκλεια

Τις καμένες δασικές εκτάσεις στις κοινότητες Λαντζόι, Χελιδόνι και Ηράκλεια επισκέφθηκε κλιμάκιο του Δασαρχείου Πύργου, με επικεφαλής τον δασάρχη, Δρ. Παναγιώτη Λάττα, συνοδεία ιδιωτών δασολόγων, απεσταλμένων του ΥΠΕΝ, προκειμένου να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τη σύνταξη αντιπλημμυρικής και αντιδιαβρωτικής μελέτης. Η συγκεκριμένη ενέργεια έχει ως στόχο την αποτροπή της παρασυρτικής και διαβρωτικής δράσης του νερού, όπως και την ενίσχυση της συγκράτησης των φερτών υλικών από τις βροχοπτώσεις μέσα στον χειμώνα στην έκταση των περίπου 8.000 στρεμμάτων (τα 5.000 δασική έκταση και τα 3.000 αγροτική) που κάηκαν τον περασμένο Αύγουστο. Σύμφωνα με τον δασάρχη Πύργου, οι συγκριμένες παρεμβάσεις θα συμβάλουν καθοριστικά στην αποτροπή της διάβρωσης, στη συγκράτηση του εδάφους, αλλά και στη διήθηση των βρόχινων υδάτων. Η μελέτη συντάσσεται από το Δασαρχείο Πύργου, με τη συνδρομή ιδιωτών δασολόγων της Κεντρικής Υπηρεσίας, με χρονικό ορίζοντα σύνταξής της το διάστημα του ενός μήνα.

Να σημειωθεί πως ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε περίπου 800.000 ευρώ, με τις προβλεπόμενες εργασίες να αφορούν κυρίως την κατασκευή κορμοδεμάτων, κλαδοδεμάτων και κορμοφραγμάτων, τόσο κατά μήκος των πρανών, όσο και στις κοίτες των ρεμάτων, με στόχο τη μείωση της διαβρωτικής και παρασυρτικής δύναμης του νερού.