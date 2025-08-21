Δυτική Όχθη: Επίθεση σε παλαιστινιακό ελαιώνα μπροστά στα μάτια συνεργείου του BBC

Ανάμεσα στα απομεινάρια των κατεστραμμένων ελαιόδεντρων στο χωράφι του Παλαιστίνιου Brahim Hamaiel (εικόνα 1), στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, το δημοσιογραφικό συνεργείο του βρετανικού δικτύου BBC είδε να ξεπροβάλλει απότομα μια ομάδα μασκοφόρων. Ήταν δώδεκα Εβραίοι έποικοι, κάτοικοι ενός από τους πολυάριθμους παράνομους ισραηλινούς οικισμούς που έχουν δομηθεί στην ευρύτερη περιοχή – κατά παράβαση, φυσικά, του διεθνούς δικαίου.

Οπλισμένοι με μεγάλα ξύλα, οι έποικοι κατευθύνθηκαν προς το μέρος τους, με φανερά απειλητικές διαθέσεις (εικόνα 2), διασχίζοντας το χωράφι του Brahim, ο οποίος εκείνη την ώρα έδειχνε στο δημοσιογραφικό συνεργείο τις ελιές του. Όπως εξηγούσε εκείνος μπροστά στην κάμερα, τα ελαιόδεντρα είχαν καταστραφεί ολοκληρωτικά από Ισραηλινούς, οι οποίοι είχαν εφορμήσει τις προηγούμενες μέρες από κοντινό φυλάκιο. Τώρα, το έργο των δημοσιογράφων παρεμποδιζόταν από άλλη μια τέτοια ξαφνική και απρόκλητη επίθεση, με τους θύτες να αδιαφορούν για το γεγονός ότι οι πράξεις τους καταγράφονταν…

«Καθώς οι μασκοφόροι άνδρες τρέχουν προς το μέρος μας, εμείς οπισθοχωρούμε προς το οδικό δίκτυο και οδηγάμε μακριά, σε ασφαλή απόσταση. Μέσα σε λίγα λεπτά, μερικοί από τους γείτονες του Brahim από τα γύρω αγροκτήματα και χωριά έχουν συγκεντρωθεί με αυτοσχέδιους καταπέλτες και πέτρες για να αντιμετωπίσουν τους επιτιθέμενους», μεταφέρει με παραστατικό τρόπο η Lucy Williamson (εικόνα 3), ανταποκρίτρια του BBC από τη Δυτική Όχθη.

Ωστόσο, η μάχη των ντόπιων ήταν άνιση. «Μέσα σε λίγο περισσότερο από μία ώρα, δεκάδες έποικοι είχαν εμφανιστεί στους λόφους. Τους παρακολουθούσαμε, καθώς εκείνοι εισέβαλλαν σε μια απομονωμένη δομή και μεθοδικά έβαζαν φωτιά σε οχήματα και σπίτια (εικόνα 4). Βοσκοί έσπευσαν να απομακρύνουν τα κοπάδια τους, καθώς η πλαγιά του λόφου πίσω τους τυλιγόταν στις φλόγες, με καπνό να υψώνεται από διάφορα σημεία», περιγράφει η δημοσιογράφος του βρετανικού δικτύου.

Η ίδια εξηγεί ότι αυτές οι εικόνες, όπως εκείνη του περασμένου Σαββάτου (16/8) –που κατέγραψε το BBC–, αποτελούν μια γνώριμη, πλέον, ρουτίνα για τους ντόπιους: «Οι Παλαιστίνιοι που ζουν σε αυτά τα χωριά, νότια της Ναμπλούς, λένε ότι υπάρχουν επιθέσεις και αντιπαραθέσεις στα εδάφη τους κάθε εβδομάδα και ότι οι έποικοι χρησιμοποιούν τέτοιου είδους τακτικές για να καταλάβουν τη γη τους χωράφι χωράφι».

«Στόχος τους να καταστρέψουν την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους»

Η οικογένεια του Brahim ασχολείται εδώ και αρκετές γενιές με την ελαιοκαλλιέργεια , δραστηριοποιούμενη σε μια έκταση κοντά στην πόλη Turmus Ayya, η οποία βρίσκεται πλησίον της Ραμάλα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Williamson, αυτό είναι αρκετό για να καταστήσει τον πρώτο «στόχο εξτρεμιστών εποίκων, που πιστεύουν ότι η θανάτωση παλαιστινιακών δέντρων και ζώων θα καταστρέψει επίσης και την ιδέα ενός παλαιστινιακού κράτους, αναγκάζοντας κατοίκους όπως ο Brahim να εγκαταλείψουν τη γη τους».

Η συγχωριανή του Brahim, Rifa Said Hamail, της οποίας ο σύζυγος παγιδεύτηκε στο χωράφι του και ξυλοκοπήθηκε από ένα αγριεμένο πλήθος εποίκων, που ακολούθως πυρπόλησαν τμήμα της γης του, περιέγραψε στο BBC τις προσφιλείς τακτικές των επιτιθέμενων: «Κάθε δεύτερη μέρα, οι έποικοι μάς επιτίθενται, κόβουν τις ελιές μας και καίνε τα αγροκτήματά μας. Αυτή δεν είναι ζωή. Κανείς δεν μπορεί να τους σταματήσει. Δεν έχουμε με τι να τους αντισταθούμε. Αυτοί έχουν όπλα, εμείς δεν έχουμε τίποτα».

Σοκάρουν τα στοιχεία του ΟΗΕ

Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, ο ΟΗΕ έχει καταγράψει συνολικά 149 δολοφονίες Παλαιστίνιων από Ισραηλινούς εποίκους ή στρατιώτες του IDF στην Δυτική Όχθη. Στον αντίποδα, μόλις εννέα Ισραηλινοί έχουν χάσει τη ζωή τους από Παλαιστίνιους, οι οποίοι αντιστέκονται για να υπερασπισθούν τη γη τους και τα σπίτια τους. Λίγες ώρες μετά τις συγκρούσεις που ξέσπασαν γύρω από το χωράφι του Brahim το Σάββατο, ένα ακόμη θύμα προστέθηκε σε αυτόν τον ζοφερό απολογισμό. Ο λόγος για τον 18χρονο Hamdan Abu-Elaya, ο οποίος δέχθηκε φονικά πυρά από ισραηλινά στρατεύματα στο χωριό al-Mughayyir, λίγα μόλις χιλιόμετρα από το χωράφι του Brahim. «Τον μεγάλωσα για 18 χρόνια και έφυγε μέσα σε ένα λεπτό», δήλωσε απαρηγόρητη στο BBC η μητέρα του (εικόνα 5), εξηγώντας ότι ο γιος της είχε σπεύσει για να δει από κοντά τις φωτιές που άναβαν οι έποικοι.

Το βρετανικό δίκτυο προχώρησε σε κρούση στον ισραηλινό στρατό, ζητώντας εξηγήσεις για το τι συνέβη. Όπως προφασίστηκαν αόριστα οι εκπρόσωποι του IDF, «τρομοκράτες» φέρονται να είχαν προηγουμένως πετάξει… πέτρες και μολότοφ σε στρατεύματα στο χωριό, εξού και οι Εβραίοι στρατιώτες έκριναν ότι έπρεπε να «απαντήσουν» με φονικά πυρά για να απομακρύνουν την… «απειλή». Άλλη μια απόδειξη, δηλαδή, ότι ο ισραηλινός στρατός, αντί –έστω– να διαφυλάσσει την ειρηνική συνύπαρξη μεταξύ των δύο λαών, κλείνει τα μάτια στα εγκλήματα των εποίκων και σε πολλές περιπτώσεις ολοκληρώνει το ειδεχθές έργο τους.

Μπορεί τα προαναφερθέντα σκηνικά, μερικά εκ των οποίων εκτυλίχθηκαν μπροστά στην κάμερα του μεγάλου βρετανικού δικτύου, να μην έλαβαν χώρα στην εμπόλεμη Γάζα (σ.σ. άλλωστε, το Ισραήλ έχει απαγορεύσει την παρουσία ξένων δημοσιογράφων εκεί, ούτως ώστε να δρα ανενόχλητο), αλλά επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι οι Παλαιστίνιοι, όπου κι αν βρίσκονται, τελούν υπό καθεστώς θανάσιμης απειλής. Πριν από λίγες ημέρες, στο πρακτορείο Reuters δημοσιεύθηκε η φωτογραφία (εικόνα 6) ενός Παλαιστίνιου, στην οποία απεικονίζεται να επιθεωρεί μια κατεστραμμένη δομή, η οποία, όπως λέει ο ίδιος, πυρπολήθηκε από Ισραηλινούς κατά την προ ημερών επίθεση που έγινε στο χωριό Ντερ Αμπού Φάλαχ, ανατολικά της Ραμάλα. Τέτοιες εικόνες, δυστυχώς, πληθαίνουν ολοένα και περισσότερο.

Peace Now: «Εκατοντάδες τ.χλμ. γης έχουν καταληφθεί από εποίκους τα τελευταία χρόνια»

Η ισραηλινή οργάνωση Peace Now, η οποία παρακολουθεί την εξάπλωση των παράνομων ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη, αναφέρει ότι ο αριθμός των φυλακίων –όπως και η επιθετικότητα των εποίκων– έχει πολλαπλασιαστεί μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο Ισραήλ τον Οκτώβριο του 2023 και τον επακόλουθο γενοκτονικό πόλεμο που διεξάγεται από την κυβέρνηση Νετανιάχου στη Γάζα. Σύμφωνα με την οργάνωση, από τις αρχές του περασμένου έτους, περίπου 100 νέα ισραηλινά φυλάκια έχουν «ξεφυτρώσει» εντός της Δυτικής Όχθης.

Επιπλέον, η Peace Now διαπιστώνει ότι, τα τελευταία χρόνια, εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα γης στη Δυτική Όχθη έχουν καταληφθεί από εποίκους, χρησιμοποιώντας το ίδιο βίαιο μοτίβο εκφοβισμού με αυτό που περιγράφεται στο ρεπορτάζ του BBC. Ένα μοτίβο που ενθαρρύνεται, όπως λέει η οργάνωση, από την κυβέρνηση Νετανιάχου και την απουσία επιβολής του νόμου από το Ισραήλ.