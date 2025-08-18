FAO: Σε υψηλό διετίας βρέθηκαν τον Ιούλιο oι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων

Η αύξηση στις διεθνείς τιμές κρέατoς και φυτικών ελαίων οδήγησε τον Δείκτη Τιμών Τροφίμων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO) σε νέο ρεκόρ διετίας, ενισχύοντας τις πιέσεις στην παγκόσμια αγορά τροφίμων. Συγκεκριμένα ο παγκόσμιος δείκτης αναφοράς για τις τιμές διατροφικών εμπορευμάτων, ο οποίος παρακολουθεί τις μηνιαίες μεταβολές στις διεθνείς τιμές ενός καλαθιού βασικών τροφίμων, διαμορφώθηκε στις 130,1 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 1,6% σε σχέση με τον Ιούνιο.

Όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή του ο Οργανισμός, η άνοδος του Ιουλίου συνέβαλε στο να αναρριχηθούν οι τιμές στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, τροφοδοτούμενες κυρίως από τις σημαντικές αυξήσεις που σημειώθηκαν σε κρέας και φυτικά έλαια, οι οποίες αντιστάθμισαν τις μειώσεις που σημειώθηκαν σε δημητριακά, γαλακτοκομικά και ζάχαρη.

Ειδικότερα, η τιμή των 130,1 μονάδων είναι η υψηλότερη που έχει καταγράψει ο δείκτης του FAO από τον Φεβρουάριο του 2023, αν και παραμένει 18,8% χαμηλότερη από το ιστορικό ρεκόρ του Μαρτίου 2022, που ήταν άμεση συνέπεια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία (σ.σ. 24 Φεβρουαρίου 2022).

Νέο ιστορικό ρεκόρ για το κρέας, υψηλό τριετίας για τα φυτικά έλαια

Σε ό,τι αφορά στα επιμέρους προϊόντα, ο δείκτης τιμών κρέατος του Οργανισμού διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στις 127,3 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 1,2% από τον Ιούνιο και φθάνοντας σε νέο ιστορικό υψηλό. Η αύξηση οφείλεται στις υψηλότερες τιμές του βόειου και πρόβειου κρέατος, υποστηριζόμενες από την ισχυρή ζήτηση για εισαγωγές, η οποία προέρχεται κυρίως από Κίνα και Ηνωμένες Πολιτείες. Οι τιμές του κοτόπουλου σημείωσαν και εκείνες ελαφρά άνοδο εν μέσω της επανέναρξης των εξαγωγών πουλερικών της Βραζιλίας, μετά την επίσημη ανακήρυξη της Βραζιλίας ως απαλλαγμένης από τη γρίπη των πτηνών. Στον αντίποδα, οι τιμές του χοιρινού κρέατος μειώθηκαν, εξαιτίας των άφθονων αποθεμάτων και της μειωμένης παγκόσμιας ζήτησης, ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στα φυτικά έλαια, ο δείκτης τιμών του FAO διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στις 166,8 μονάδες τον Ιούλιο, σημειώνοντας απότομη άνοδο κατά 7,1% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και φθάνοντας σε υψηλό τριετίας. Η αύξηση αντανακλούσε τις υψηλότερες τιμές για το φοινικέλαιο, τα σογιέλαιο και το ηλιέλαιο. Αντίθετα, οι τιμές του κραμβελαίου μειώθηκαν.

Πτώσεις σε δημητριακά, γαλακτοκομικά και ζάχαρη

Ο δείκτης τιμών δημητριακών του FAO διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στις 106,5 μονάδες, όντας μειωμένος κατά 0,8% σε σχέση με τον Ιούνιο. Όπως διαφαίνεται, η πτώση στις τιμές του σιταριού και του σόργου υπερίσχυσε των αυξήσεων στο καλαμπόκι και το κριθάρι. Οι φρέσκες εποχιακές συγκομιδές σιταριού στο βόρειο ημισφαίριο άσκησαν καθοδική πίεση στις τιμές, αν και οι δυσμενείς συνθήκες του ανοιξιάτικου σιταριού σε μέρη της Βόρειας Αμερικής επιβράδυναν κάπως την πτώση. Επιπλέον, ο δείκτης τιμών ρυζιού αποτύπωσε μηνιαία μείωση κατά 1,8%, λόγω της άφθονης προσφοράς προμηθειών από το εξωτερικό και της αναιμικής ζήτησης.

Στα γαλακτοκομικά, ο δείκτης του FAO βρέθηκε στις 155,3 μονάδες, σημειώνοντας ανεπαίσθητη πτώση κατά 0,1% σε σχέση με τον Ιούνιο. Αυτή είναι η πρώτη φορά από τον Απρίλιο του 2024 που ο δείκτης έχει αρνητικό πρόσημο. Οι τιμές για το βούτυρο και το γάλα σε σκόνη μειώθηκαν, αντανακλώντας την άφθονη προσφορά και την υποτονική ζήτηση, ιδίως από την Ασία.

Ωστόσο, οι παγκόσμιες τιμές συνέχισαν να αυξάνονται σε ό,τι αφορά τα τυριά, λόγω της ισχυρής ζήτησης που καταγράφεται στις αγορές της Ασίας και της περιορισμένης διαθεσιμότητας που υπάρχει τη δεδομένη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις εξαγωγές.

Τέλος, ο δείκτης τιμών του FAO για τη ζάχαρη κατέγραψε μηνιαία πτώση 0,2% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, υποχωρώντας στις 103,3 μονάδες και συνεχίζοντας την πτωτική του τάση για πέμπτο συνεχόμενο μήνα. Οι προσδοκίες για ανάκαμψη της παγκόσμιας παραγωγής το 2025/26, ιδίως στη Βραζιλία, την Ινδία και την Ταϊλάνδη, επηρέασαν τις τιμές, αν και τα σημάδια ανάκαμψης των παγκόσμιων εισαγωγών ζάχαρης μετριάζουν την πτώση.