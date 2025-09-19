Δυτική Όχθη: Ο ισραηλινός στρατός τα έβαλε και με τις παλαιστινιακές… ελιές

Στις αρχές του μήνα, η Διεθνής Ένωση Μελετητών Γενοκτονιών (IAGS) ενέκρινε ψήφισμα στο οποίο αναφέρεται ότι οι ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα πληρούν τον νομικό ορισμό της γενοκτονίας. Σε αυτό ήρθε να προστεθεί στις αρχές της εβδομάδας που διανύουμε, η έκθεση-κόλαφος της ανεξάρτητης Επιτροπής Έρευνας που συνέστησε ο ΟΗΕ για τη Γάζα, η οποία κατέληξε για πρώτη φορά στο συμπέρασμα ότι το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στον θύλακα.

Για όσους, ωστόσο, εξακολουθούν να αμφιβάλλουν για το αν το Ισραήλ διεξάγει μια συντονισμένη γενοκτονική επιχείρηση εκκαθάρισης της Παλαιστίνης, παρά το γεγονός ότι αυτή τεκμηριώνεται, μεταξύ άλλων, από τη μεγαλύτερη επαγγελματική ένωση μελετητών γενοκτονίας στον κόσμο, αλλά και από το πιο αξιόπιστο εύρημα του ΟΗΕ μέχρι σήμερα, ο πιο εύκολος δρόμος να αντιληφθούν την αλήθεια δεν είναι παρά να κοιτάξουν… μακριά από τη Γάζα.

Και, συγκεκριμένα, να εστιάσουν στη Δυτική Όχθη, δηλαδή στα παλαιστινιακά εδάφη που βρίσκονται υπό ισραηλινή στρατιωτική κατοχή από τις 7 Ιουνίου του 1967. Εκεί όπου δεν υπάρχει η «καραμέλα» περί τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς, εκεί όπου υπάρχει ακόμα κάλυψη από διεθνή ειδησεογραφικά δίκτυα (σε αντίθεση με την αποκλεισμένη –από τρόφιμα και διεθνή δημοσιογραφική κάλυψη– Γάζα).

Εκεί όπου –στη θεωρία τουλάχιστον– η κατάσταση δεν είναι εμπόλεμη (sic). Την Κυριακή 24 Αυγούστου, σε μια από τις πρόσφατες επιδείξεις ωμής ισχύος και αυταρχισμού σε εκείνη την περιοχή, ο ισραηλινός στρατός (IDF) αποψίλωσε μια έκταση με περίπου 3.000 ελαιόδεντρα σε παλαιστινιακό χωριό βορειοανατολικά της Ραμάλα, ενόσω οι γηγενείς παλαιστινιακοί πληθυσμοί της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν απανωτά κύματα βίας στη σκιά του γενοκτονικού πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), που ήταν αυτόπτες μάρτυρες του συμβάντος, είδαν ισραηλινές μπουλντόζες να ξεριζώνουν εκατοντάδες δέντρα –μεταξύ των οποίων κυρίως ελιές, που αποτελούν ένα σημαντικό πολιτιστικό σύμβολο για τους ντόπιους– στο αλ-Μουγκαγίρ, ένα χωριό περίπου 4.000 κατοίκων, υπό την επίβλεψη του IDF.

«Το μεγαλύτερο μέρος της αποψιλωμένης βλάστησης φαινόταν να είναι ελαιόδεντρα, τα οποία είναι απαραίτητα για την οικονομία και τον πολιτισμό της Δυτικής Όχθης, ενώ οι ελαιώνες αποτελούν επίσης εδώ και καιρό σημείο ανάφλεξης για βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αγροτών και εισβαλλόντων Ισραηλινών εποίκων», επισημαίνεται στο ρεπορτάζ του AFP, απηχώντας την αλήθεια δημοσιευμάτων που έχει αναδείξει στο παρελθόν η «ΥΧ».

«Απειλή για την ασφάλεια» προφασίστηκε ο IDF

Σύμφωνα με το Al Jazeera, ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολή να ξεριζωθούν ελαιόδεντρα σε μια έκταση εκατοντάδων τετραγωνικών μέτρων, χρησιμοποιώντας τη δικαιολογία ότι τα δέντρα αποτελούν «απειλή για την ασφάλεια» ενός οδικού δικτύου που διασχίζει τα εδάφη του χωριού και εξυπηρετεί έναν παρακείμενο ισραηλινό οικισμό.

Όταν οι εκπρόσωποι του IDF κλήθηκαν να απαντήσουν για το περιστατικό στο AFP, δήλωσαν ότι είχε «ξεκινήσει εντατική επιχειρησιακή δραστηριότητα στο σημείο» μετά από μια «σοβαρή επίθεση με πυροβολισμούς κοντά στο χωριό». Η εκκαθάριση πραγματοποιήθηκε ενόσω το αλ-Μουγκαγίρ τελούσε υπό καθεστώς απαγόρευσης μετακινήσεων, αφότου Ισραηλινός έποικος δήλωσε ότι δέχθηκε πυρά στην περιοχή.

Σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε, ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο για σύλληψη ενός άνδρα από το αλ-Μουγκαγίρ, κατηγορώντας τον ότι είναι «υπεύθυνος για τρομοκρατική επίθεση» σε κοντινό σημείο. Ωστόσο, στις 16 Αυγούστου, η Παλαιστινιακή Αρχή είχε αναφέρει ότι ένας 18χρονος άνδρας είχε πυροβοληθεί και δολοφονηθεί από τον ισραηλινό στρατό στο ίδιο χωριό, δίνοντας μια άλλη διάσταση στην υπόθεση. Ο IDF, με τη σειρά του, ανέφερε ότι οι δυνάμεις του απάντησαν σε πέτρες (!) που έριξαν… «τρομοκράτες», αλλά δεν συνέδεσε άμεσα το περιστατικό με τον θάνατο του νεαρού άνδρα.

«Κάθε χωριό θα πληρώσει βαρύ τίμημα», προειδοποιεί o ανώτατος διοικητής του στρατού

Σε ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης πριν από την επιχείρηση αποψίλωσης στο αλ-Μουγκαγίρ, ανώτατος αξιωματούχος του IDF είχε αναφερθεί στις ταραχές στο παλαιστινιακό χωριό, υποσχόμενος να κάνει «κάθε χωριό και κάθε εχθρό… να πληρώσει βαρύ τίμημα» για επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών.

Πιο συγκεκριμένα, ο υποστράτηγος Avi Bluth, ανώτατος διοικητής του στρατού στη Δυτική Όχθη και κατηγορούμενος από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων για εγκλήματα πολέμου στην κατεχόμενη περιοχή, εμφανιζόταν στο επίμαχο βίντεο να λέει ότι τα χωριά των «επιτιθέμενων» Παλαιστινίων θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν απαγόρευση κυκλοφορίας, πολιορκίες και ενέργειες «διαμόρφωσης» εδάφους, με στόχο την αποτροπή μελλοντικών νέων επιθέσεων.

Ζητούν και τα ρέστα, ενώ συνεχίζουν τον παράνομο εποικισμό

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Δυτική Όχθη, η οποία βρίσκεται υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967, φιλοξενεί περίπου 3 εκατομμύρια Παλαιστινίους και 500.000 Ισραηλινούς, με τους δεύτερους να ζουν σε οικισμούς που θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου. Πιο συγκεκριμένα, είναι τεκμηριωμένο ότι το Ισραήλ, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου, έχει ανεγείρει μέχρι σήμερα εκατοντάδες τέτοιους οικισμούς και φυλάκια σε όλα τα μήκη και τα πλάτη των κατεχόμενων περιοχών, σφίγγοντας με κάθε τρόπο τον κλοιό γύρω από τους γηγενείς Παλαιστινίους.

Σαν να μην έφταναν αυτά, οι Εβραίοι έποικοι, οι οποίοι έχουν καταφθάσει στη Δυτική Όχθη από το Ισραήλ, αλλά και από κάθε άλλη γωνιά του κόσμου (σ.σ. σημαντικό κίνητρο είναι τα γενναία επιδόματα στέγασης, με τα οποία η ισραηλινή κυβέρνηση ενθαρρύνει τον παράνομο εποικισμό), δεν διστάζουν να πραγματοποιούν σχεδόν σε καθημερινή βάση επιδρομές στα παλαιστινιακά χωριά, καταστρέφοντας, λεηλατώντας και υφαρπάζοντας τις περιουσίες (γη, σπίτια κ.ά.) των γηγενών.

Σε αυτές τις επιδρομές, έχουν εξασφαλισμένη την ανοχή και πολλές φορές την έμπρακτη στήριξη του κατοχικού ισραηλινού στρατού, ο οποίος προφασίζεται απίθανες δικαιολογίες, ώστε να προβαίνει σε δολοφονίες Παλαιστίνιων και συχνά απαλλοτριώνει εκτάσεις στις οποίες βρίσκονται παλαιστινιακά χωριά και χωράφια, χρησιμοποιώντας αντίστοιχα γελοίες προφάσεις (βλ. βραβευμένο με Όσκαρ ντοκιμαντέρ «No Other Land», στο οποίο πρωτοστάτησαν ένας Παλαιστίνιος –ο Μπασέλ Άντρα– και ένας Ισραηλινός ακτιβιστής· με τον πρώτο να δέχεται εισβολή από Ισραηλινούς στρατιώτες στο σπίτι του στη Δυτική Όχθη στις 13 Σεπτεμβρίου!).

Απώτερος στόχος; Να ξεριζωθούν ή –ακόμα καλύτερα για όσους εκτελούν αυτό το εκτρωματικό σχέδιο– να εξαλειφθούν οι Παλαιστίνιοι γηγενείς και να καρποφορήσουν τα σιωνιστικά σχέδια των καταπιεστών. Σύμφωνα με στοιχεία του AFP, που βασίζονται σε δεδομένα της εκεί Παλαιστινιακής Αρχής, από την έναρξη του γενοκτονικού πολέμου του Ισραήλ στη Γάζα τον Οκτώβρη του 2023:

Τουλάχιστον 971 Παλαιστίνιοι, συμπεριλαμβανομένων μαχητών και πολιτών, έχουν σκοτωθεί από Ισραηλινούς στρατιώτες ή εποίκους στη Δυτική Όχθη.

Τουλάχιστον 36 Ισραηλινοί, πολίτες και στρατιώτες, έχουν σκοτωθεί σε επιθέσεις ή στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Δυτική Όχθη, σύμφωνα με επίσημες ισραηλινές πηγές. Μιλάμε, δηλαδή, για έναν υποπολλαπλάσιο αριθμό, που καταδεικνύει τις άνισες δυναμικές στην περιοχή.

Αυτό είναι, λοιπόν, το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνουν χώρα οι δήθεν τρομοκρατικές επιθέσεις των Παλαιστίνιων γηγενών ενάντια στους Εβραίους εποίκους. Όπως αντιλαμβάνεται εύκολα κανείς, αυτοί που τελούν καθημερινά υπό καθεστώς διωγμού και θανάσιμης απειλής είναι οι νόμιμοι κάτοχοι της γης, οι οποίοι, όντας ανυπεράσπιστοι, εξωθούνται στο να εγκαταλείπουν τις πατρογονικές τους εστίες – και, μάλιστα, όταν αντιστέκονται, βαφτίζονται και τρομοκράτες!

Δέντρα με αντισημιτικά αισθήματα (;)

Έχοντας παρακολουθήσει κανείς τη ρητορική που χρησιμοποιεί τακτικά το Ισραήλ και οι συνήγοροί του (κάποιοι από αυτούς παρουσιάζονται αναίσχυντα ως στρατηγικοί σύμμαχοι του κράτους-τρομοκράτη), είναι απορίας άξιο πώς ο IDF δεν κατηγόρησε τα παλαιστινιακά ελαιόδεντρα για… αντισημιτισμό!

Από τη στιγμή που πολλοί δημόσιοι κατήγοροι της τεκμηριωμένης γενοκτονίας που διεξάγεται σε βάρος των Παλαιστινίων έχουν –με τη σειρά τους– κατηγορηθεί από το Ισραήλ για αντισημιτισμό (!), μόνο και μόνο επειδή καταγγέλλουν το προφανές (δηλαδή την ανθρωποκτόνο πολιτική του Ισραήλ ενάντια στους Παλαιστινίους), δεν θα ήταν λιγότερο παράλογη η προσκόλληση μιας παρόμοιας ταμπέλας στα ελαιόδεντρα!

Η εκδικητική στάση του IDF και η συνεχιζόμενη στρατηγική εκτοπισμού

Ο αναπληρωτής επικεφαλής του συμβουλίου του αλ-Μουγκαγίρ, Marzouq Abu Naim, δήλωσε στο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων Wafa ότι Ισραηλινοί στρατιώτες εισέβαλαν σε περισσότερα από 30 σπίτια του χωριού από τα ξημερώματα του Σαββάτου 23 Αυγούστου, καταστρέφοντας την ακίνητη περιουσία και τα οχήματα των κατοίκων.

Ο Abdelatif Mohammed Abu Aliya, ένας ντόπιος αγρότης, δήλωσε στο γαλλικό πρακτορείο ότι έχασε ελαιόδεντρα ηλικίας άνω των 70 ετών σε περίπου 10 στρέμματα γης. «Τα ξερίζωσαν εντελώς και τα ισοπέδωσαν με ψευδείς προφάσεις», είπε, εξηγώντας ότι αυτός και άλλοι κάτοικοι έχουν ήδη αρχίσει να ξαναφυτεύουν τα ξεριζωμένα δέντρα. Φωτογράφοι του AFP, που βρέθηκαν στο σημείο, είδαν σκαμμένη γη, ελαιόδεντρα πεσμένα στο έδαφος και αρκετές μπουλντόζες με ισραηλινά διακριτικά να βρίσκονται επί το έργον στους λόφους που περιβάλλουν το χωριό.

«Ο στόχος [του Ισραήλ] είναι να πάρει τον έλεγχο και να εξωθήσει τους ανθρώπους [της περιοχής] να την εγκαταλείψουν. Αυτή είναι μόνο η αρχή, καθώς το σχέδιο θα επεκταθεί σε ολόκληρη τη Δυτική Όχθη», δήλωσε με νόημα ο Ghassan Abu Aliya, επικεφαλής ενός τοπικού αγροτικού συνδέσμου.

Και τα συμπεράσματα δικά σας…