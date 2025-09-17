Σε πλήρη εξέλιξη η χερσαία επέμβαση για την κατάληψη της Γάζας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα της Τρίτης (16/9) η χερσαία στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ για την κατάληψη της Πόλης της Γάζας. Ο IDF συνεχίζει την επίθεσή του, με σφοδρούς πυραυλικούς βομβαρδισμούς, εφαρμόζοντας την πολιτική της ισοπέδωσης των κτηρίων πριν εισάγει τον στρατό του στη μάχη. Σύμφωνα με αναφορές, αυτή η στρατιωτική τακτική οδηγεί σε μαζικές σφαγές.

«Σταματήστε τη σφαγή», διεμήνυσε προς το Ισραήλ ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ. Μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη, ο ίδιος κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως τη χερσαία επίθεσή του στην Πόλη της Γάζας, τονίζοντας ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου και εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας, σε συνέχεια και του καταδικαστικού πορίσματος της ανεξάρτητης Επιτροπής Έρευνας του ΟΗΕ, η οποία νωρίτερα είχε ανακοινώσει ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως το Ισραήλ έχει διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα. «Καλώ το Ισραήλ να σταματήσει την αδικαιολόγητη καταστροφή της Γάζας», επανέλαβε ο ίδιος.

Μια σύγχρονη «Νάκμπα»

Τη στιγμή που περισσότεροι από 350.000 Γαζιανούς έχουν ήδη εκτοπιστεί βίαια, περίπου 660.000 παραμένουν εγκλωβισμένοι μέσα στην Πόλη της Γάζας, χωρίς ασφαλές καταφύγιο, με ολοσχερώς κατεστραμμένες υποδομές και χωρίς καμία απολύτως προοπτική προστασίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες αναφορές, δεκάδες Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί τα τελευταία 24ωρα σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας, καθώς το γενοκτονικό καθεστώς Νετανιάχου συνεχίζει ακάθεκτο τη χερσαία εισβολή του στη μεγαλύτερη πόλη του παλαιστινιακού θύλακα, αψηφώντας την αυξανόμενη διεθνή καταδίκη.