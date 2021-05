Η Ε.Ε. αποσύρει πρόσθετο τροφίμων ύποπτο για καρκινογενέσεις και μεταλλάξεις

Ως ύποπτο για καρκινογενέσεις και τοξικότητα, το οξείδιο του τιτανίου, ένα πρόσθετο τροφίμων με το διακριτικό όνομα Ε171, σύντομα θα αποσυρθεί, σύμφωνα με την Επίτροπο Υγείας Στέλλα Κυριακίδη, που ανακοίνωσε μέσω κοινωνικών δικτύων, την εισήγησή της για την απαγόρευσή του.

Επί του παρόντος δεν υπάρχουν συγκεκριμένες μελέτες που να αποδεικνύουν πέραν πάσης αμφιβολίας την επικινδυνότητα του, ωστόσο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Τροφίμων το χαρακτηρίζει ανασφαλές, καθώς υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες σχετικά με τις επιπτώσεις που προκαλεί στην υγεία και ύποπτο πρόκλησης μεταλλάξεων στο DNA.

Το οξείδιο του τιτανίου χρησιμοποιείται ευρύτατα σε κέικ και γλυκά, ευρύτερα στην ζαχαροπλαστική ενώ συχνά το βρίσκουμε και ως πρόσθετο σε συμπληρώματα διατροφής

Η απόσυρσή του δεν αναμένεται να δημιουργήσει πρόβλημα, καθώς δεν έχει καμία διατροφική αξία, αλλά χρησιμοποιείται μόνο για να βελτιώσει την εμφάνιση των προϊόντων.

Ενώσεις καταναλωτών σε όλη την Ευρώπη, εδώ και χρόνια, ζητούν να εξεταστεί η επικινδυνότητά τους. Η Γαλλία, μάλιστα το έχει αποσύρει από τον Ιανουάριο του 2030.

Following @EFSA_EU's new scientific opinion on the food additive E171, we will propose to ban its use in the EU.

Discussions with Member States will start this month.

Our priority is the health of citizens and the safety of the food they eat.

