ΕΕ – Κλιματική Αλλαγή: Τα κράτη μέλη συμφώνησαν σε κοινή θέση ενόψει της επερχόμενης COP30 στη Βραζιλία

Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν σε κοινή θέση ενόψει της επερχόμενης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή, που είναι επίσης γνωστή ως COP30, ζητώντας να τεθούν σε όλο τον κόσμο υψηλότεροι στόχοι για κλιματική δράση.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν σε σύνοδο των υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ που έγινε χθες, Τρίτη, στο Λουξεμβούργο, η ΕΕ θα ασκήσει πιέσεις για επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης και για ισχυρότερη οικονομική υποστήριξη των φτωχότερων χωρών κατά τη διάσκεψη.

Η ΕΕ κάλεσε επίσης άλλες χώρες να υποβάλουν τα εθνικά τους σχέδια για το κλίμα, τα οποία είναι γνωστά ως εθνικά καθορισμένες συνεισφορές (NDCs) –τα οποία ευθυγραμμίζονται με τον στόχο του περιορισμού της ανόδου της θερμοκρασίας στον πλανήτη στον 1,5 βαθμό Κελσίου σε σύγκριση με τα προβιομηχανικά επίπεδα. Ο στόχος αυτός ορίστηκε από τη διεθνή κοινότητα στη Διάσκεψη του Παρισιού για το Κλίμα το 2015.

Ωστόσο η ΕΕ δεν έχει ακόμη υποβάλει ούτε η ίδια επίσημες εθνικά καθορισμένες συνεισφορές, έχοντας χάσει προηγούμενες προθεσμίες. Μέχρι στιγμής οι υπουργοί Περιβάλλοντος έχουν συμφωνήσει σε ένα μη δεσμευτικό περίγραμμα για ένα κλιματικό σχέδιο ως το 2035, που αποσκοπεί στον περιορισμό των εκπομπών των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου κατά τα επόμενα 10 χρόνια μεταξύ 66,25% και 72,5% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990.

Μετά τις προγραμματισμένες συνομιλίες ανάμεσα στους ηγέτες της ΕΕ για την κλιματική πολιτική αύριο, Πέμπτη, οι υπουργοί Περιβάλλοντος αναμένεται να συναντηθούν ξανά στις αρχές Νοεμβρίου για να οριστικοποιήσουν την επίσημη υποβολή των NDC της ΕΕ.

Η COP30, που προγραμματίζεται να διεξαχθεί από τις 10 ως τις 21 Νοεμβρίου στην πόλη Μπελέμ της Βραζιλίας, θα εστιάσει στην εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για το Κλίμα και την επανεξέταση των επικαιροποιημένων εθνικών δεσμεύσεων των χωρών για το κλίμα. Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα συμμετάσχουν από κοινού.

