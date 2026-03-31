ΕΕΕΔΕ: 15 νέα κρούσματα ευλογιάς σε 10 περιοχές της χώρας, ο τελευταίος απολογισμός

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενημερώνει ότι, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία της Εθνικής Επιστημονικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, για το διάστημα Αυγούστου 2024 – 29 Μαρτίου 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά:

• 2.144 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων,

• σε 2.652 εκτροφές,

• με 486.300 θανατώσεις αιγοπροβάτων εξαιτίας της νόσου.

Για το διάστημα 9 – 29 Μαρτίου 2026 καταγράφονται συνολικά 15 νέα κρούσματα, με γεωγραφική κατανομή:

• Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας: 3

• Π.Ε. Αχαΐας: 3

• Π.Ε. Ευρυτανίας: 1

• Π.Ε. Ηλείας: 2

• Μ.Ε. Θεσσαλονίκης: 1

• Π.Ε. Καβάλας: 1

• Ιθάκη (Π.Ε. Κεφαλληνίας): 1

• Π.Ε. Ξάνθης: 1

• Π.Ε. Πιερίας: 1

• Π.Ε. Σερρών: 1

Παράλληλα, συνεχίζονται εντατικά οι έλεγχοι της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή των μέτρων και την αποτροπή παράνομων μετακινήσεων. Για το διάστημα 14/10/2025 – 29/03/2026 έχουν πραγματοποιηθεί 47.592 έλεγχοι, έχουν βεβαιωθεί 89 παραβάσεις και έχουν γίνει 88 συλλήψεις.

Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται τακτικά για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου.