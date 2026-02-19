ΕΕΕΔΕΕ: Επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς στη χώρα

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς των αιγοπροβάτων ενημερώνουν ότι η συνολική εικόνα της νόσου για το διάστημα από τον Αύγουστο 2024 έως και 15 Φεβρουαρίου 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

– 2.105 επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς αιγοπροβάτων

-2.610 εκτροφές σε όλη τη χώρα

-479.821 θανατώσεις αιγοπροβάτων

Παράλληλα, για την περίοδο 09–15 Φεβρουαρίου 2026, καταγράφηκαν 11 νέα κρούσματα σε 7 Περιφερειακές Ενότητες:

– Αιτωλοακαρνανίας: 2

-Αχαΐας: 1

-Ηλείας: 3

-Καβάλας: 1

-Ξάνθης: 2

-Ροδόπης: 1

-Σερρών: 1

Τα στοιχεία για την πορεία της ευλογιάς επικαιροποιούνται διαρκώς, με βάση την αποστολή των τελικών δεδομένων από τις Περιφερειακές Ενότητες, και θα δημοσιοποιούνται τακτικά για την πλήρη και έγκυρη ενημέρωση των παραγωγών και της κοινής γνώμης.

Η τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας παραμένει κρίσιμη για τον περιορισμό της νόσου. Οι παραγωγοί οφείλουν να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κτηνιατρικών υπηρεσιών και τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.