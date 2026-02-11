Συλλήψεις πέντε κτηνοτρόφων για παραβίαση μέτρων κατά της ευλογιάς

Συνεχίζονται οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ. για την τήρηση των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με συλλήψεις σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στην Αξιούπολη του Κιλκίς, το μεσημέρι της Τρίτης (10/02), αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη 58χρονου κτηνοτρόφου, ο οποίος εντοπίστηκε να έχει μετακινήσει 30 πρόβατα ιδιοκτησίας του για βόσκηση στην κοίτη του ποταμού Αξιού.

Σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, η βόσκηση πραγματοποιήθηκε εντός ζωνών προστασίας και επιτήρησης, όπου ισχύει ρητή απαγόρευση, βάσει απόφασης της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση του άρθρου 285 του Ποινικού Κώδικα περί παραβίασης μέτρων για την πρόληψη ασθενειών.

Την ίδια ημέρα, τέσσερις ακόμη συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές της Θεσσαλίας. Συγκεκριμένα, στην περιοχή Βλαχογιαννίου του Δήμου Ελασσόνας, συνελήφθη κτηνοτρόφος που εντοπίστηκε να βόσκει περίπου 150 πρόβατα σε απόσταση 500 μέτρων από τη σταβλική του εγκατάσταση, παραβιάζοντας τα ισχύοντα περιοριστικά μέτρα.

Στον Τύρναβο, στη θέση «Μέσες Γκαβάνες», συνελήφθη αλλοδαπός ποιμένας, υπήκοος Αλβανίας, ο οποίος βόσκει κοπάδι αιγών σε απόσταση 3,5 χιλιομέτρων από τη στάνη. Λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης των ζώων.

Επιπλέον, στην περιοχή Μεγάλου Ελευθεροχωρίου του Δήμου Ελασσόνας, συνελήφθη ακόμη ένας κτηνοτρόφος, καθώς εντοπίστηκε να βόσκει περίπου 600 αίγες σε απόσταση ενός χιλιομέτρου από τη σταβλική εγκατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι οι έλεγχοι των αστυνομικών αρχών πραγματοποιούνται σε συνεργασία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί για τον περιορισμό της εξάπλωσης της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Οι αρχές επισημαίνουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και καλούν τους κτηνοτρόφους να τηρούν απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα μέτρα, προκειμένου να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο και η δημόσια υγεία.