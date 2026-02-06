Νέο κρούσμα ευλογιάς στην περιοχή του Τυρνάβου

Νέο κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Περαχώρας του Δήμου Τυρνάβου, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών και του Δήμου Τυρνάβου.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοινωση του Δήμου: «το περιστατικό προκάλεσε έντονη ανησυχία και αναστάτωση στους κτηνοτρόφους και τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι απευθύνθηκαν στον Δήμο ζητώντας άμεσες παρεμβάσεις προστασίας.

Παρά το γεγονός ότι ο Δήμος δεν διαθέτει τη θεσμική αρμοδιότητα για τη διαχείριση της νόσου, η Δημοτική Αρχή ανέλαβε πρωτοβουλία με τα λιγοστά μέσα που διαθέτει, προχωρώντας σε προληπτικούς ψεκασμούς των οδικών αρτηριών της περιοχής, με στόχο τον περιορισμό κάθε πιθανού κινδύνου περαιτέρω εξάπλωσης και τη θωράκιση της τοπικής κτηνοτροφίας.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται ως συνέχεια της διαρκούς εγρήγορσης και ετοιμότητας που έχει επιδείξει ο Δήμος Τυρνάβου το τελευταίο διάστημα, αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο πρόληψης και προστασίας, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στην Περαχώρα βρέθηκε επιτόπου ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Νίκος Νταλαγιάννης, ο οποίος επισκέφθηκε το σημείο αμέσως μετά τα γεγονότα και σήμερα επιβλέπει τη διαδικασία των ψεκασμών που πραγματοποιούνται, διασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή των μέτρων και την ταχεία ολοκλήρωσή τους.»

Πηγή: ertnews.gr