Έφτασε και τα 126 δολάρια το βαρέλι αργού πετρελαίου

Η τιμή του αργού πετρελαίου Μπρεντ για μικρό διάστημα έφτασε και τα 126 δολάρια το βαρέλι σήμερα Πέμπτη (30/4), καθώς το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν εγείρουν αμφιβολίες για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον οριστικό τερματισμό του πολέμου στον Κόλπο.

Η τιμή του Μπρεντ για παράδοση Ιουνίου κυμαινόταν στις 16:00 ώρα Ελλάδος στα 114 δολάρια, αφού νωρίτερα ξεπέρασε για λίγο τα 126 δολάρια ανά βαρέλι.

Πριν από την έναρξη του πολέμου στα τέλη Φεβρουαρίου, το Μπρεντ διαπραγματευόταν περίπου στα 70 δολάρια ανά βαρέλι. (AP Photo/Hasan Jamali)

«Η κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, μαζί με την απόρριψη, σύμφωνα με πληροφορίες, της πρότασης του Ιράν για επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ από τον Αμερικανό πρόεδρο, έχει οδηγήσει την αγορά σε απώλεια ελπίδας για γρήγορη επανέναρξη των ροών πετρελαίου», ανέφεραν σε κοινή δήλωση οι στρατηγικοί αναλυτές της ING Bank, Γουόρεν Πάτερσον και Εουά Μάνθεϊ.

Το Μπρεντ έχει φτάσει στο υψηλότερο επίπεδό του από την κορύφωσή του στα 147,50 δολάρια ανά βαρέλι το 2008 κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης.

