Έφυγαν οι εντολές πληρωμής για τα Βιολογικά – Από απόψε τα χρήματα στους δικαιούχους

Έφυγαν αργά το απόγευμα της Παρασκευής (17/10), οι εντολές πληρωμής προς την Τράπεζα για τα παλιά Βιολογικά, ολοκληρώνοντας έτσι τη διαδικασία που είχε προαναγγελθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ).

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ypaithros.gr, το ποσό που θα πιστωθεί συνολικά ανέρχεται περίπου στα 6,2 εκατ. ευρώ, και αφορά έξι παρεμβάσεις των μέτρων 11.1.1, 11.1.2, 11.2.1, 11.2.2, καθώς και περιοχές της Θεσσαλίας, της Κρήτης, της Αττικής, αλλά και νέους αγρότες (ένα μικρό ποσό που ίσως δεν πιστωθεί απόψε).

Οι δικαιούχοι με λογαριασμό στην Τράπεζα Πειραιώς θα δουν τα χρήματα να πιστώνονται απόψε, ενώ για ορισμένες περιφέρειες οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα, καθώς δεν τελειώνουν σήμερα όλες οι παρτίδες κάθε παρέμβασης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ΥΠΑΑΤ προετοιμάζει και τις επόμενες πληρωμές, οι οποίες —όπως έχει ήδη ανακοινωθεί— θα πραγματοποιηθούν τις προσεχείς ημέρες, συνεχίζοντας τη ροή εκκαθαρίσεων προς τους παραγωγούς.

Μπήκαν τα λεφτά και για το πριμ κυψελών

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πληρώθηκε και το πριμ κυψελών, συνολικού ύψους 11,38 εκατ. ευρώ, σε 8.166 δικαιούχους μελισσοκόμους. Οι ενισχύσεις αφορούν το πρόγραμμα «Εξορθολογισμός της εποχιακής μετακίνησης μελισσοσμηνών» και χρηματοδοτούνται από την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) 2023–2027.

Σύμφωνα με δύο αποφάσεις που αναρτήθηκαν στη Διαύγεια, οι μελισσοκόμοι που συμμετέχουν στα σχετικά προγράμματα θα λάβουν:

5,02 ευρώ ανά επιλέξιμη μετακινούμενη κυψέλη για το πρόγραμμα «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας».

21,01 ευρώ ανά επιλέξιμη κυψέλη για το πρόγραμμα «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων».

5,09 ευρώ ανά επιλέξιμη κινητή βάση κυψέλης για την προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων στο ίδιο πρόγραμμα.

Στο ΦΕΚ οι Συνδεδεμένες, με αύξηση της ενίσχυσης ανά στρέμμα, για να προχωρήσει η πληρωμή τους

Εν τω μεταξύ, στο ΦΕΚ ξεκίνησαν να δημοσιεύονται οι τροποποιητικές αποφάσεις για τον καθορισμό του ύψους μιας σειράς συνδεδεμένων ενισχύσεων που αναμένεται να πάρουν σειρά προκειμένου να πληρωθούν.

Σύμφωνα με όσα έχει κάνει γνωστά το ΥΠΠΑΤ:

Οι πληρωμή των Συνδεδεμένων ενισχύσεων αφορά 82.362 δικαιούχοι το συνολικό ποσό θα αγγίξει τα 14,54 εκατ. ευρώ ενώ 12.343 ΑΦΜ είναι δεσμευμένα για έλεγχο.

Επισημαίνεται ότι με απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΑΤ οι Συνδεδεμένες Ενισχύσεις για την τρέχουσα περίοδο είναι αυξημένες, και φθάνουν στα όρια των μέγιστων επιτρεπόμενων τιμών του ΣΣ ΚΑΠ.

Πιο αναλυτικά:

Για τη συνδεδεμένη ενίσχυση των αιγοπροβατοτρόφων, η τελική τιμή ορίζεται στα 14 ευρώ ανά ζώο (αυξημένο κατά 2 ευρώ σε σχέση με την πρώτη δόση)

Καλαμπόκι: 52 ευρώ/στρ.

Πορτοκάλι: 40 ευρώ/στρ.

Σκληρό σιτάρι: 11,5 ευρώ/στρέμμα.

Ρύζι: 34,5 ευρώ/στρέμμα.

Ψυχανθή: 20,5 ευρώ/στρ.

Μήλα: 50 ευρώ/στρ.

Σπόροι-σποράς: 47 ευρώ/στρ.

Βιομηχανική ντομάτα: 50 ευρώ/στρ.

Βοοειδή: Μέτρο Α 100 ευρώ/ζώο, Μέτρο Β 220 ευρώ/ζώο, Μέτρο Γ 240 ευρώ/ζώο