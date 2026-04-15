Είκοσι έξι χρόνια Πελίτι – Είκοσι έξι χρόνια γιορτάζουν οι σπόροι

Όπως δήλωσε μιλώντας στo ΕΡΤnews ο ιδρυτής του Πελίτι (σ.σ. που σημαίνει στα ποντιακά Βελανιδιά), που συμπληρώνει 31 χρόνια δράσης, οι εκδηλώσεις με τα βιωματικά σεμινάρια αυτάρκειας και απόκτησης δεξιοτήτων ξεκίνησαν χθες και θα κορυφωθούν το Σάββατο, με την διανομή των σπόρων, από τις 10 έως τις 2 το μεσημέρι.

Η γιορτή θα ολοκληρωθεί με την εμφανίσεις μουσικών σχημάτων που θα ακολουθήσουν.

Πρόκειται για μια γιορτή που στηρίζεται εξ ολοκλήρου στους εθελοντές και έχει και την υποστήριξη του Δήμου Παρανεστίου.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Σαϊνατούδης, έχουν εκδηλώσει νέα ζευγάρια την επιθυμία να εγκαταλείψουν τις μεγάλες πόλεις και να επιστρέψουν στην ύπαιθρο, οργανώνοντας την ζωή τους σε ένα άλλο μοντέλο, της αυτάρκειας και της παραγωγής μια ποσότητας της τροφής που χρειάζεται, έχοντας παράλληλα και μια άλλη ποιότητα ζωής.

Σε ότι αφορά την Τράπεζα Σπόρων, η οποία μετονομάζεται σε Καταφύγιο Σπόρων και χρειάζεται την οικονομική και όχι μόνο υποστήριξη για να ολοκληρωθεί. Για το λόγο αυτό αλλά και για λόγους ενίσχυσης του Πελίτι και του έργου του, υπάρχει λογαριασμός στην Τράπεζα Πειραιώς.

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί ο κ. Σαϊνατούδης και στο τεράστιο δίκτυο που έχει αναπτυχθεί σε πολλές χώρες του κόσμου με αφορμή τις γιορτές Σπόρων που ξεκίνησε το Πελίτι εδώ και 26 χρόνια.

