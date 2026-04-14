Συγκέντρωση των αρτοποιών στο Υπουργείο Οικονομικών στις 27 Απριλίου

Κάλεσμα για συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών στις 27 Απριλίου (7 μ.μ.) απευθύνει με ανακοίνωσή της η Συντεχνία Αρτοποιών Αθήνας, Προαστίων και Περιχώρων, καθώς, όπως αναφέρει, «η κυβέρνηση οδηγεί τη βιοτεχνική αρτοποιία σε δύο αδιέξοδα:

Στην ανακοίνωσή της, η Συντεχνία συμπεριλαμβάνει και 9 αιτήματα προς την κυβέρνηση, μεταξύ των οποίων είναι ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους και κατάργηση του ΦΠΑ για τα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, όπως είναι το ψωμί.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΑΓΩΝΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ

Ένα μήνα μετά την αποστολή του υπομνήματος της Συντεχνίας Αρτοποιών Αθήνας, Προαστίων και Περιχώρων προς το Υπουργείο Οικονομικών, η στάση της κυβέρνησης είναι αποκαλυπτική. Καμία απολύτως ανταπόκριση, καμία ουσιαστική απάντηση, καμία πρόθεση στήριξης.

Η σιωπή αυτή δεν είναι τυχαία. Αποτελεί συνειδητή πολιτική επιλογή.

Με την πολιτική της υπερφορολόγησης, της ακρίβειας στην ενέργεια και της συνολικής απαξίωσης του κλάδου, η κυβέρνηση οδηγεί τη βιοτεχνική αρτοποιία σε δύο αδιέξοδα:

• είτε στην αύξηση της τιμής του ψωμιού, σε μια λαϊκή οικογένεια ήδη οικονομικά

εξουθενωμένη, προοπτική που αρνούμαστε.

• είτε στο λουκέτο χιλιάδων μικρών αρτοποιείων, που έχουν ξεπεράσει τα 1000 τα

τελευταία χρόνια.

Την ίδια στιγμή, ευνοείται έμπρακτα η μετατόπιση του καταναλωτικού κοινού προς τα σούπερ μάρκετ και τα προϊόντα κατεψυγμένης ζύμης, εις βάρος του φρέσκου, ποιοτικού ψωμιού της γειτονιάς.

Τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν από την ακρίβεια και την αβεβαιότητα, ενώ η χώρα εμπλέκεται σε επικίνδυνους σχεδιασμούς που επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την οικονομική πραγματικότητα που βιώνουμε όλοι.

ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΑ ΣΠΑΣΜΕΝΑ

Η αντιμετώπιση του ψωμιού ως απλού εμπορεύματος αποτελεί βαθιά προσβλητική και επικίνδυνη επιλογή. Το ψωμί και τα παράγωγά του είναι είδος πρώτης ανάγκης και όχι προϊόν πολυτελείας.

Το ψωμί είναι βασικό αγαθό για κάθε οικογένεια. Είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την καθημερινή επιβίωση του λαού. Σε μια περίοδο όπου τα νοικοκυριά δοκιμάζονται από τη διαρκή ακρίβεια, την ενεργειακή κρίση, και τη γενικευμένη οικονομική αβεβαιότητα, η περαιτέρω επιβάρυνση της τιμής του ψωμιού ή η εξαφάνιση του παραδοσιακού αρτοποιείου θα έχει άμεσες κοινωνικές συνέπειες.

Ο κλάδος της βιοτεχνικής αρτοποιίας δεν πρόκειται να αποδεχτεί παθητικά αυτή την πορεία.

Η μέχρι σήμερα στάση μας ήταν υπεύθυνη και συγκρατημένη. Απορροφήσαμε αυξήσεις, κρατήσαμε τιμές, στηρίξαμε την κοινωνία.

Η επιλογή της κυβέρνησης να αγνοεί τα δίκαια αιτήματά μας και να μας οδηγεί σε οικονομική ασφυξία θα βρει απέναντί της τη συλλογική και δυναμική μας αντίδραση. Χωρίς ουσιαστικά μέτρα στήριξης, ο κλάδος προχωρά σε συντονισμένες και δυναμικές κινητοποιήσεις το επόμενο διάστημα. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση.

Καλούμε κάθε συνάδελφο αρτοποιό, κάθε τοπικό κλαδικό σωματείο, την Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος, βιοτεχνικά σωματεία και κάθε επαγγελματικό κλάδο που πλήττεται αντίστοιχα, τα εργατικά σωματεία και τις ενώσεις καταναλωτών, να σταθούν στο πλευρό αυτής της προσπάθειας συντονίζοντας ένα κοινό σχέδιο δράσης.

ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ

Η διεκδίκηση για την επιβίωση του κλάδου μας είναι ταυτόχρονα διεκδίκηση για το δικαίωμα της κοινωνίας σε αξιοπρεπή διατροφή.

Αν δεν υπάρξει άμεση αλλαγή πολιτικής, το επόμενο διάστημα:

• οι επαγγελματίες θα κλείνουν,

• οι εργαζόμενοι και οι καταναλωτές θα πλήττονται, ώσπου να φτάσουν στο σημείο να πουν το ψωμί… ψωμάκι

Δεν θα το επιτρέψουμε. Ο αγώνας μας ξεκινά.

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΑΠΡΙΛΗ ΣΤΙΣ 7 ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

➢ Πλαφόν στις τιμές πετρελαίου, φυσικού αερίου, ηλεκτρικού ρεύματος ξεκινώντας από τις τιμές χονδρικής και τα διυλιστήρια

➢ Κατάργηση του ΕΦΚ και του ΦΠΑ στην ενέργεια

➢ Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας, επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων, εγκατάλειψη των κυρώσεων κατά της Ρωσίας που εκτινάσσουν το φυσικό αέριο

➢ Κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης

➢ Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και της προκαταβολής φόρου για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις

➢ Αφορολόγητο όριο στις 12.000 ευρώ, με προσαύξηση 3.000 για κάθε προστατευόμενο μέλος

➢ Απαγόρευση πλειστηριασμών 1ης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης. Ειδικός ακατάσχετος τραπεζικός λογαριασμός για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις για την εξυπηρέτηση των λειτουργικών τους εξόδων

➢ Ρυθμίσεις με δόσεις στο 10% του εισοδήματος για χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ (προσωπικής ασφάλισης). Διαγραφή τόκων, προστίμων και των χρεών της περιόδου της πανδημίας

➢ Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους, χωρίς όρους και προϋποθέσεις.