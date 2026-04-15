Συνάντηση Σχοινά – Βέρχελι για τον αφθώδη πυρετό – Μήνυμα στήριξης από την ΕΕ

Την στήριξη της “Κομισιόν” στις ενέργειες της χώρας μας για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στη Λέσβου τόνισε ο Επίτροπος Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Όλιβερ Βέρχελι στη συνάντηση που είχε με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτη Σχοινά.

Σύμφωνα με ανάρτηση του στο “Χ” ο κ. Βέρχελι υπογράμμισε πως μόνον “έγκαιρα και αυστηρά μέτρα μπορούν να αποτρέψουν σοβαρές επιπτώσεις στην αγροτική οικονομία και τη ζωή της υπαίθρου”.

Τέλος, κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους “να τηρήσουν αυστηρά τις αποφάσεις των ελληνικών αρχών, οι οποίες έλαβαν άμεσα μέτρα για τον περιορισμό του αφθώδους πυρετού”.

