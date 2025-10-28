ΕΙΤ: Χρηματοδότηση εκατομμυρίων για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT) ανακοίνωσε τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση στην ιστορία του: 978 εκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2026-2028, με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σηματοδοτεί μια νέα φάση για τον ευρωπαϊκό χώρο καινοτομίας, συνδέοντας την επιστήμη με την αγορά και τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης.

Η χρηματοδότηση αυτή κατευθύνεται σε έξι Κοινότητες Γνώσης και Καινοτομίας (Knowledge and Innovation Communities – KICs): EIT Health, EIT Raw Materials, EIT Food, EIT Urban Mobility, EIT Manufacturing και EIT Culture & Creativity. Πρόκειται για συνεργατικούς μηχανισμούς που φέρνουν κοντά επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, ώστε να μετατρέψουν τη γνώση σε επιχειρηματικές λύσεις. Συνολικά, οι πόροι αυτοί θα κατευθυνθούν σε τομείς που θεωρούνται στρατηγικοί για την Ευρώπη: Την υγεία, τη διατροφική ασφάλεια, τις πρώτες ύλες, τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, τη βιομηχανική καινοτομία και τις δημιουργικές βιομηχανίες.