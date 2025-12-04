Εκδήλωση του Ινστιτούτου ΕΝΑ αύριο στη Λάρισα για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Το Παράρτημα Θεσσαλίας του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ διοργανώνει δημόσια εκδήλωση-συζήτηση με θέμα «Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας σε σημείο καμπής: Μία κριτική προσέγγιση» αύριο Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, στις 18:00, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο, στη Λάρισα.

Η ανθρωπογενής Κλιματική Αλλαγή (ΚΑ) είναι μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις του 21ου αιώνα. Οι επιπτώσεις που προκαλεί είναι πολύ μεγάλες, αλλά μπορούν να μετριασθούν, εάν μετασχηματισθούν τα σημερινά ενεργειακά συστήματα που βασίζονται κυρίως στα ορυκτά καύσιμα, την κύρια πηγή των Αερίων του Θερμοκηπίου (ΑτΘ), που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την αύξηση της θερμοκρασίας της ατμόσφαιρας. Οι ΑΠΕ, αντικαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα, μπορούν να μετριάσουν σημαντικά τις εκπομπές ΑτΘ και την κλιματική αλλαγή. Εάν εφαρμοστούν σωστά, οι ΑΠΕ μπορούν επιπρόσθετα να συμβάλουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, στην πρόσβαση στην ενέργεια, στον ασφαλή και βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό και στην ανθρώπινη υγεία. Τελευταία σε διεθνή και εθνική κλίμακα οι ΑΠΕ αναπτύχθηκαν έντονα πολλές φορές σε βάρος σημαντικών φυσικών πόρων, όπως η Γη (έδαφος, νερό) που συνδέεται στενά με τον πρωτογενή τομέα της γεωργίας, η βιομάζα και η βιοποικιλότητα με αποτέλεσμα να βρίσκονται πλέον σε σημείο καμπής.

Αντικείμενο της εκδήλωσής είναι η παρουσίαση της ενεργειακής κατάστασης της χώρας μας και η κριτική αξιολόγηση του ρόλου των ΑΠΕ με βάση το τρέχον μοντέλο ανάπτυξής τους και της διατύπωσης προτάσεων για τη μείωση των πιέσεων που συμβαίνουν στους φυσικούς πόρους. Στην εκδήλωση θα συζητηθεί επίσης η ανάγκη διαμόρφωσης ενός πλαισίου δημόσιας πολιτικής που θα προβλέπει και θα αξιολογεί τους κινδύνους πίεσης στους φυσικούς πόρους σε τοπικό επίπεδο, ώστε η κλιματική μετάβαση να προσαρμόζεται αποτελεσματικότερα στις τοπικές πραγματικότητες και ανάγκες, διασφαλίζοντας μια βιώσιμη και δίκαιη κατανομή των βαρών και ευκαιριών της μεταξύ περιοχών και τομέων οικονομικής δραστηριότητας.

Τι θα συζητηθεί:

Εισήγηση 1η: «Το ενεργειακό ζήτημα της Χώρας και ο ρόλος των ΑΠΕ με ιδιαίτερη αναφορά στη Θεσσαλία», Δημήτρης Τσέκερης, Κύριος Αναλυτής Κλιματικής Πολιτικής της Οργάνωσης Climate Analytics.

Εισήγηση 2η: «Η ανορθολογική εφαρμογή των συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και οι επιπτώσεις στη γεωργία και στο περιβάλλον με ιδιαίτερη αναφορά στη Θεσσαλία», Δρ. Χρίστος Τσαντήλας, πρ. Διευθυντής Ινστιτούτου Βιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Φυτών ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ.

Εισήγηση 3η: «Ανάλυση του νομικού πλαισίου για τις ΑΠΕ και εφαρμογή του στην Ελλάδα», Τρύφων Κόλλιας, Νομικός.

Εισήγηση 4η: «Η αυτοκατανάλωση στην υπηρεσία των μικρών επιχειρήσεων», Δρ. Sylvie Perrin, Δίκαιο Επιχειρήσεων, De Gaulie Pleurance.

Θα ακολουθήσουν σύντομες παρεμβάσεις από εκπροσώπους Αγροτικών Συλλόγων και Συνεταιρισμών, Βιοκαλλιεργητών και Οικολογικών Οργανώσεων και θα ακολουθήσει συζήτηση.

Στην εκδήλωση καλούνται κάτοικοι και φορείς της Θεσσαλίας, περιβαλλοντικές οργανώσεις, συλλογικότητες πολιτών, επαγγελματικοί και αγροτικοί σύλλογοι, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, μελετητές/μηχανικοί, ακαδημαϊκοί, φοιτητές, με στόχο να ανοίξει ένας τεκμηριωμένος διάλογος για το πώς προχωρά η ενεργειακή μετάβαση χωρίς να θυσιάζονται πολύτιμα οικοσυστήματα, παραγωγικές γαίες και τοπικές κοινότητες.

Την εκδήλωση θα συντονίσουν οι δημοσιογράφοι Δέσποινα Θεοδώρου και Κώστας Γκιάστας.

Οργανωτική Επιτροπή της εκδήλωσης: Μάριος Αθανασιάδης-Ντόνας, Δημήτριος Γελαλής, Νίκος Πουτσιάκας, Νίκος Σκεντέρης, Χρίστος Τσαντήλας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.