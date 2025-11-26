Μια απέραντη λίμνη ο κάμπος στην Παραμυθιά – Στο «μάτι» της κακοκαιρίας η Θεσπρωτία (βίντεο)

Αντιμέτωπη με εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα βρίσκεται η Θεσπρωτία, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή την ώρα το νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρούς ανέμους και βροχοπτώσεις.

Αποκαλυπτικές είναι οι εικόνες που κατέγραψε το ertnews από τα ζώα που αναζητούν τροφή στον κάμπο στην Παραμυθιά… Tεράστιες εκτάσεις από χωράφια μετατράπηκαν σε λίμνη.

Τις πληγές τους μετρούν και στον Παραπόταμο, όπου η κακοκαιρία δεν άφησε τίποτε στο πέρασμά της.

Όπως μεταδίδει ο Βασίλης Σιώμος δέντρα κομματιάστηκαν, προκαλώντας τεράστιες ζημιές σε επιχειρήσεις.

Πηγή: ertnews.gr