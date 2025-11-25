Ο Βοτανικός Κήπος Δελφών στη 7η Συνάντηση του Δικτύου Ελληνικών Βοτανικών Κήπων

Ο Βοτανικός Κήπος Απόλλων – Δελφοί συμμετείχε στην 7η Συνάντηση του Δικτύου Ελληνικών Βοτανικών Κήπων, που πραγματοποιήθηκε στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Τον Κήπο εκπροσώπησε η Μαρία Μαγγκανιά, Πρόεδρος του Βοτανικού Κήπου Δελφών, συμβάλλοντας ενεργά στις συζητήσεις για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Βοτανικών Κήπων της χώρας και την προώθηση δράσεων για την προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της ελληνικής αυτοφυούς χλωρίδας.

Η συμμετοχή του Βοτανικού Κήπου Δελφών επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του στον εθνικό διάλογο για τη θεσμοθέτηση της εκτός τόπου διατήρησης, καθώς και στον ρόλο του ως κέντρου περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και βιώσιμης ανάπτυξης.