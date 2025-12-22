Έκλεισαν τις σήραγγες Τεμπών οι αγρότες – Με εντολή ΕΛ.ΑΣ, εκτροπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων

Τρία εικοσιτετράωρα πριν από τα Χριστούγεννα και οι αγρότες δίνουν το παρών στα μπλόκα, αμετακίνητοι και αποφασισμένοι να παραμείνουν μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους. Εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους, με κλειστούς δρόμους, ανεβασμένες μπάρες στα διόδια, και τώρα στο πλάνο μπήκαν και οι σήραγγες των Τεμπών, ενώ παράσταση διαμαρτυρίας διοργανώνουν εργατικά σωματεία και ομοσπονδίες στην Αθήνα, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας προχώρησαν

σε αποκλεισμό της σήραγγας των Τεμπών μόνο για τα φορτηγά για πέντε ώρες. Οι αγρότες είχαν ανακοινώσει ότι θα έκλειναν τις δυο σήραγγες -και της ανόδου και της καθόδου– για τα φορτηγά επιτρέποντας κανονικά τη διέλευση Ι.Χ. και λεωφορείων, ωστόσο όπως μεταδίδει ο ρεπόρτερ του ΕΡΤnews Βαγγέλης Μητρούσιας, που βρίσκεται επιτόπου, η αστυνομία δεν επέτρεψε την τμηματική διέλευση και οι σήραγγες έκλεισαν. Πλέον, η κυκλοφορία γίνεται από την παλαιά εθνική οδό μέσω της κοιλάδας των Τεμπών.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις τους, από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου αναμένεται –αφού λάβουν την έγκριση της Τροχαίας– να προχωρήσουν στην αναδιάταξη των τρακτέρ στον κόμβο της Νίκαιας προς διευκόλυνση των εκδρομέων για την εορταστική περίοδο, διαβεβαιώνουν ότι το τριήμερο των Χριστουγέννων θα ανοίξουν τα μπλόκα για τους ταξιδιώτες και ότι θα συνεχίσουν να σηκώνουν τις μπάρες των διοδίων για να περνούν ελεύθερα ΙΧ και λεωφορεία, ενώ δεν θα επιτρέπεται η διέλευση των φορτηγών.

Πηγές της αστυνομίας ανέφεραν στο ΕΡΤnews ότι «η αστυνομία δεν κλείνει κανέναν δρόμο χωρίς λόγο».

Ανυποχώρητοι και οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 όπου είναι το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65. Σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Στην Τύρια Ιωαννίνων , οι αγρότες επέτρεψαν χθες και πάλι τη δωρεάν διέλευση οχημάτων, παρά το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος τους. Από σήμερα Δευτέρα στις 7 το βράδυ μέχρι τις 10 θα αποκλείσουν τον δρόμο στο μπλόκο Καλπακίου για τα φορτηγά.

Μάλγαρα: Παραμένει ανοιχτό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

Οι αγρότες άνοιξαν το ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη, στα Μάλγαρα , με δύο λωρίδες. Ζητούμενο παραμένει ο τρόπος με τον οποίο θα ανοίξει με ασφάλεια για τους οδηγούς η εθνική οδός την Τρίτη. Ωστόσο, αποκλεισμένη παραμένει η διέλευση των οχημάτων στην περιοχή Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη, κάτι που δεν αναμένεται να αλλάξει σήμερα.

Γρεβενά: Σε 24ωρο αποκλεισμό για φορτηγά προχωρούν οι αγρότες στο μπλόκο Σιάτιστας

Σε 24ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας μόνο για φορτηγά προχωρούν αυτή την ώρα οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους. Η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων πραγματοποιείται κανονικά, ενώ από αύριο η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά.

Αμετακίνητοι στα μπλόκα δηλώνουν οι Σερραίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι και στα δύο μπλόκα στην Π.Ε Σερρών, τονίζοντας πως παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες δεν δόθηκαν χειροπιαστές αποδείξεις από την κυβέρνηση για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων τους, παρά μόνο ανακοινώσεις, αφού πάνω από το 50% των αγροτών παραμένουν απλήρωτοι. Παράλληλα αναμένουν να δουν και πόσα χρήματα θα μπουν στους λογαριασμούς τους μετά το άνοιγμα του συστήματος διορθώσεων για το ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ που αναμένεται να γίνει σήμερα.

Στο μπλόκο της Εγνατίας Οδού στο ύψος των Νέων Κερδυλλίων οι αγρότες από σήμερα Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι θα προχωρήσουν σε καθολικό αποκλεισμό για δύο ώρες της βασικής οδικής αρτηρίας, ενώ για την περαιτέρω στάση τους θα συνεδριάσουν το βράδυ σε γενική συνέλευση.

Ανοίγει απόψε και για πέντε ημέρες το τελωνείο των Κήπων για τα φορτηγά

Ανοιχτό θα παραμείνει από απόψε έως την Παρασκευή το τελωνείο Κήπων για τη διέλευση των φορτηγών οχημάτων από και προς την Τουρκία, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αγροτών. Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο τελωνείο, διατηρώντας το μπλόκο σε κατάσταση ετοιμότητας.

Τις προηγούμενες ημέρες γινόταν σταδιακή αποσυμφόρηση κυρίως τις νυχτερινές ώρες, λόγω της αυξημένης κίνησης Ι.Χ. και τουριστικών λεωφορείων.

Οι αγρότες τονίζουν ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να έρθουν σε σύγκρουση με ανθρώπους που θέλουν να μετακινηθούν αυτοί και τα εμπορεύματα τις ημέρες των εορτών και των Χριστουγέννων ούτε να έρθουν σε σύγκρουση με καμία επαγγελματική ομάδα. Ωστόσο, ο αγώνας τους, όπως αναφέρουν, δεν σταματάει και περιμένουν και περισσότερα τρακτέρ μετά την Παρασκευή.

Την ίδια ώρα, μπλόκο παραμένει και στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, λίγο πριν το τελωνείο του Ορμενίου, όπου συνεχίζεται ο περιορισμός εισόδου φορτηγών από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα έως αύριο το πρωί. Στη συνέχεια αναμένεται να επιτραπεί πλήρως η διέλευση φορτηγών και από τις δύο κατευθύνσεις. Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, η κυκλοφορία Ι.Χ. και τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται κανονικά.

Στον Προμαχώνα ο αποκλεισμός των φορτηγών χθες Κυριακή είχε διάρκεια 14.00-20.00 και στα δύο ρεύματα ενώ Παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων η διέλευση θα είναι ελεύθερη.

Χθες στα διόδια της Τραγάνας , στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες για δύο ώρες και κατόπιν επέστρεψαν στο μπλόκο στο ύψος της Αταλάντης. Παραμένουν επίσης οι αγρότες και στα μπλόκα του Κάστρου, Μπράλου και της Θήβας.

Σύμφωνα με όσα δηλώνουν, προγραμματίζουν και άλλες δράσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα σημεία και τη μορφή των επόμενων κινήσεων τους.

Εύβοια: Αποκλεισμός της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας το απόγευμα

Στην Εύβοια, οι αγρότες αποφάσισαν τον τρίωρο αποκλεισμό της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας σήμερα Δευτέρα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ καθώς επίσης και το κλείσιμο όλων των παρακαμπτήριων οδών, στην υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας και πέριξ της γέφυρας.

Παραμένει το μπλόκο στην περιμετρική οδό της Πάτρας

Τα μηχανήματα των αγροτών της Αχαΐας παραμένουν στο μπλόκο της περιμετρικής οδού της Πάτρας, με τους αγρότες να προγραμματίζουν νέα συνέλευση σήμερα στην παράκαμψη της πόλης. Σύμφωνα με τις προθέσεις τους, την Τρίτη και την Τετάρτη θα δοθεί σε κυκλοφορία μία λωρίδα ανά κατεύθυνση, προς Πύργο και προς Αθήνα αντίστοιχα, με στόχο τη διευκόλυνση των μετακινήσεων ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων.

Τις ώρες που θα ανοίξει το μπλόκο την Τρίτη και την Τετάρτη θα ανακοινώσουν οι αγρότες μετά από την συνέλευση.

Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την περιοχή της Αιγιάλειας παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, χωρίς να αποκλείουν την κυκλοφορία.

Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Κορινθίας, με ανακοίνωσή της, γνωστοποίησε, ότι, για λόγους ασφαλείας και εύρυθμης διαχείρισης της κυκλοφορίας, αποφασίστηκε η αναδιάταξη και η μεταφορά του μπλόκου του Κιάτου, που μεταφέρθηκε στην επαρχιακή οδό Κιάτου – Στυμφαλίας, στη θέση «Αρκούδα».

Παραμένει για 17η συνεχόμενη μέρα και το μπλόκο στον αυτοκινητόδρομο Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στο ύψος του Αγγελοκάστρου.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου και στην παλαιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου, στα Λεχαινά, ενώ στήθηκε και τρίτο μπλόκο, στην εθνική οδό Πατρών – Τρίπολης, «111», στο ύψος της διασταύρωσης της Αμαλιάδας.